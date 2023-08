Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry rivive su Rai Yoyo: l’11 agosto arriva la serie animata Rai Yoyo celebra gli ottant’anni del racconto di Antoine de Saint-Exupéry con la serie animata Il piccolo principe e i suoi amici in onda da venerdì 11 agosto.

A cura di Daniela Seclì

Il piccolo principe e i suoi amici in onda su Rai Yoyo ogni giorno alle ore 10:10

Era il 1943 quando veniva pubblicato Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, un racconto destinato a diventare un classico amato da grandi e piccini. Rai Yoyo celebra gli ottant'anni dalla pubblicazione, con una serie animata in onda a partire da venerdì 11 agosto. L'appuntamento è tutti i giorni alle ore 10:10. La serie è intitolata Il piccolo principe e i suoi amici.

La trama de Il piccolo principe e i suoi amici su Rai Yoyo

Nella serie animata Il piccolo principe e i suoi amici, il protagonista intraprende un viaggio avventuroso in compagnia della Volpe e la Rosa. Con lui anche Carlotta ed Elia, due bambini che provengono dal nostro pianeta. Tra mille avventure, scoprono un nuovo universo e i suoi bizzarri abitanti. Ma una cosa è certa, ogni pianeta visitato, è un'occasione per il gruppo di viaggiatori di avvicinarsi a nuove culture e fare amicizia.

Elia e Carlotta insieme al Piccolo Principe

Elia e Carlotta apprenderanno importanti lezioni e si cimenteranno con i problemi della vita quotidiana, ma affrontandoli nell'universo del Piccolo Principe, perché “le stelle sono illuminate, perché ognuno possa un giorno trovare la sua”. La serie animata è impreziosita dagli acquerelli dipinti dallo stesso Antoine de Saint-Exupéry. Con un linguaggio che coniuga testo e disegni, aiuta i piccoli spettatori a immedesimarsi nelle avventure dei protagonisti, traendo preziosi insegnamenti. In questa nuova forma, l'amatissima storia del Piccolo Principe continua a toccare il cuore del pubblico, superando ogni barriera e chiarendo che non esistono differenze o discriminazioni basate sulla nazionalità, sulla religione e sulla cultura. L'appuntamento con Il Piccolo Principe e i suoi amici, dunque, è a partire da venerdì 11 agosto. Andrà in onda tutti i giorni, alle ore 10:10 su Rai Yoyo.