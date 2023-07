Sul caso Facci parla la presidente Rai Marinella Soldi: “Incoerente col servizio pubblico” Marinella Soldi, presidente Rai, chiarisce su Facci: “Un modo spericolato di trattare una notizia sensibile, incoerente con un media di servizio pubblico”. E il Cdr Rai chiede spiegazioni a Petrecca per il caso Rai News 24.

La presidente della Rai Marinella Soldi ha scritto alla redazione de Il Foglio per chiarire alcuni aspetti su un editoriale precedentemente pubblicato. Scrive la dirigente: "L’inaccettabilità del post di Filippo Facci, per me, non sta nel tratto sessista di una singola frase infelice, quanto piuttosto nel modo spericolato di trattare una notizia sensibile, incoerente con un media di servizio pubblico". Questo potrebbe essere un chiaro segnale sulla decisione presa dalla Rai: il programma "I Facci Vostri" potrebbe essere sempre più a rischio. Intanto, Riccardo Laganà chiede un'indagine interna dopo quello che è successo all'interno della redazione di RaiNews. Il Cdr Rai ha chiesto a Paolo Petrecca, direttore di Rai News 24, chiarimenti e spiegazioni.

Le parole di Riccardo Laganà

Riccardo Laganà, consigliere Rai, ha pubblicato in un tweet il comunicato del Cdr sul caso La Russa. "Opportuno verificare e chiarire", spiega Laganà, "anche attraverso indagine interna quanto riportato dal comunicato del Comitato di Redazione di Rai News. Grazie a tutte le colleghe e colleghi per il prezioso lavoro che svolgono: trovo necessario garantire massima serenità nelle redazioni".

Il Cdr Rai chiede spiegazioni a Petrecca (Rai News)

All'interno del comunicato del Cdr Rai si legge come "nei giorni scorsi una collega ha deciso di ritirare la firma sul pezzo per rainews.it relativo al caso "La Russa jr" e alla polemica legata ai commenti della ministra Roccella e di Filippo Facci". La collega giornalista ha deciso di ritirare la firma "perché il testo è stato stravolto rispetto alla versione da lei scritta (dal testo sono stati eliminati ampi stralci di quanto accaduto)". Le modifiche fatte al pezzo, secondo quanto sostiene il Cdr Rai, "sarebbero state richieste dal direttore con la motivazione che non si trattava di una notizia". Per il Cdr, questa posizione è "ovviamente inaccettabile". Per questo il Cdr ha chiesto a Paolo Petrecca di motivare la sua decisione. Il Cdr ha poi segnalato "l'assoluto sbilanciamento degli ospiti in diverse trasmissioni, clamoroso il caso della rassegna stampa di sabato sera (la registrazione è a disposizione di tutti) nel corso della quale lo stesso conduttore ha espressamente preso posizione sullo scontro governo magistratura".