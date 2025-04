Novendiali in diretta tv dopo i funerali di Papa Francesco: il calendario su Tv2000 dal 28 aprile al 4 maggio

video suggerito

Tv2000 da domenica 27 aprile e fino a domenica 4 maggio trasmette in diretta dalla Basilica Vaticana le celebrazioni dei Novendiali in suffragio di Papa Francesco. Disponibili in streaming anche su Play2000. Si parte domenica 27 aprile (secondo Novendiale) in diretta dalle ore 10.30 (anche su InBlu2000) dal sagrato della Basilica di San Pietro, celebrazione presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato della Città del Vaticano. Di seguito il calendario completo dei Novendiali giorno per giorno.

Il novendiale: i nove giorni di lutto che portano al Conclave

Il novendiale è il periodo di nove giorni di lutto che segue la morte del Papa e conducono direttamente al Conclave per l'elezione del nuovo Papa. In questo periodo, a partire dai funerali, si svolgono particolari celebrazioni nella basilica di San Pietro in Vaticano. Nello specifico:

1º giorno: Messa esequiale

2º giorno: fedeli della Città del Vaticano

3º giorno: Chiesa di Roma

4º giorno: Capitoli delle Basiliche Patriarcali

5º giorno: Cappella Papale.

6º giorno: Curia romana.

7º giorno: Chiese Orientali.

8º giorno: Membri degli Istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita apostolica

9º celebrazione da parte di tutti i cardinali, già riuniti in attesa del Conclave che eleggerà il successivo Pontefice.

Il calendario dei Novendiali in diretta tv dal 28 aprile al 4 maggio

Nei giorni successivi i Novendiali si celebrano alle ore 17 nella Basilica di San Pietro: lunedì 28 (terzo Novendiale) presiede il Cardinale Baldassarre Reina Vicario Generale del Papa per la Diocesi di Roma; martedì 29 (quarto Novendiale) presiede il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano; mercoledì 30 (quinto Novendiale) presiede il Cardinale Leonardo Sandri, Vice Decano del Collegio Cardinalizio; giovedì 1 Maggio (sesto Novendiale) presiede il Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo; venerdì 2 Maggio (settimo Novendiale) presiede il Cardinale Claudio Gugerotti, già Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali; sabato 3 Maggio (ottavo Novendiale) presiede il Cardinale Angel Fernàndez Artime, già Pro-Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; domenica 4 Maggio (nono Novendiale) presiede il Cardinale Dominique Mamberti, Protodiacono del Collegio Cardinalizio (anche su InBlu2000).

Dal secondo al nono Novendiale: il programma per giorno

Domenica 27 Aprile ore 10.30, Sagrato Basilica di San Pietro

Secondo Novendiale

Presiede il Cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato

Terzo Novendiale

Presiede il Cardinale Baldassarre Reina Vicario Generale del Papa per la Diocesi di Roma

Quarto Novendiale

Presiede il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di san Pietro in Vaticano

Quinto Novendiale

Presiede il Cardinale Leonardo Sandri , Vice Decano del Collegio Cardinalizio

Sesto Novendiale

Presiede il Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa

Settimo Novendiale

Presiede il Cardinale Claudio Gugerotti, già Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali

Ottavo Novendiale

Presiede il Cardinale Angel Fernàndez Artime, già Pro-Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

Nono Novendiale

Presiede il Cardinale Dominique Mamberti, Protodiacono del Collegio Cardinalizio