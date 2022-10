“Non mi è dispiaciuto per Marco Bellavia, sono una stron*a”, Gegia sclera con Antonella al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi torna a punzecchiare Gegia chiedendole come mai ha pianto per l’uscita di Giovanni Ciacci e non per quella di Marco Bellavia. Litigio assicurato con tanto di risposta furibonda: “Perché mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni e non mi è dispiaciuto per Marco, perché sono una stron*a, basta”.

A cura di Redazione Spettacolo

Non scorre proprio buon sangue tra Gegia e Antonella Fiordelisi. La casa del Grande Fratello Vip 7 sembra non bastare per ospitare tutte e due, almeno stando al loro continuo punzecchiarsi. La Fiordelisi non ha mai fatto mistero della sua antipatia, anzi più volte ha rilanciato spiegando i motivi per i quali l'attrice non l'hai mai convinta sin dal suo ingresso. In particolare, la miccia è stata accesa con il caso di Marco Bellavia e le accuse di bullismo che hanno coinvolto anche Gegia.

Più volte Antonella Fiordelisi ha cercato di capire la natura dei suoi comportamenti, trovando un muro. Poche ore fa però, nel giardino della Casa di Cinecittà, la ex concorrente di Temptation Island le è tornata sotto: "Però per le cose che hai visto su Marco di un'ora e mezza come mai non ti è venuto da emozionarti? Hai pianto per Giovanni Ciacci e non per Marco, sei strana però”, scatenando la lite. Dopo essersi scambiate informazioni imprescindibili sui rispettivi segni zodiacali, che giocherebbero sul temperamento in modo più o meno incisivo, alla domanda "Come mai hai pianto per Giovanni Ciacci e non per Marco?", Gegia ha risposto furibonda: "Perché mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni e non mi è dispiaciuto per Marco (Bellavia, ndr) perché sono una stronza, basta".

"È così come la vedete adesso" ha concluso la Fiordelisi, avendo raggiunto il suo scopo. Senza dubbio il loro sarà uno dei blocchi più commentati della puntata di stasera 6 ottobre, durante la quale ci sarà il tanto atteso intervento di Marco Bellavia, che ha assicurato "clamorose rivelazioni" sulla sua uscita. Il caso di bullismo a suo carico sta faticando a chiudersi, forse perché non tutto è stato detto e non tutti hanno raccontato la propria verità, soprattutto lui, che è stato costretto a uscire dalla Casa dopo nemmeno due settimane.