Noemi diffida Barù al GF Vip per il commento sul suo brano di Sanremo 2022, la reazione di lui

A cura di Elisabetta Murina

Il Festival di Sanremo 2022 è arrivato anche nella casa del Grande Fratello Vip. Nei primi giorni di febbraio, i concorrenti hanno avuto modo di ascoltare i brani in gara, esprimendo un loro personale parere. E c'è chi non ha gradito Ti amo non lo so dire, la canzone scelta da Noemi per il palco dell'Ariston. È Barù Gaatani, che si è lasciato andare a dure parole nei suoi confronti, portandola a procedere con una diffida.

Perchè Noemi ha diffidato Barù

"Gli devono tagliare le corde vocali", questo è stato il commento di Barù a proposito di Ti amo non lo so dire, il brano che Noemi ha portato al Festival di Sanremo 2022. Un'uscita poco carina, come anche alcuni compagno gli hanno fatto notare, che non è di certo passata inosservata agli occhi della diretta interessata. Poco dopo la kermesse musicale, infatti, la cantante ha espresso il suo punto di vista, rispondendo alle domande di un utente su Instagram: "Non si può piacere a tutti… Però perché tutta questa violenza?". E a quanto pare queste parole non le sono proprio andate giù, tanto da decidere di procedere per vie legali, diffidando il concorrente del GF Vip.

La reazione di Barù

A Barù è stata recapitata nella Casa la diffida da parte di "una certa signorina che canta", come lui stesso l'ha definita senza farne esplicitamente il nome. E durante una grigliata in giardino, ha raccontato a Jessica Selassié quanto successo, apparendo per nulla preoccupato della situazione, anzi ridendo e scherzando: "Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome.. Ma se mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire?”. Inizialmente la principessa è apparsa confusa, non capendo a chi lui si stesse riferendo, ma poi l'episodio le è tornato in mente: "Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!".