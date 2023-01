“Nikita pensa a Daniele, Oriana no e lui lo sa”, spunta il like del padre di Dal Moro Con un like, Gianni, padre di Daniele Dal Moro, ha chiarito la sua distanza da Oriana Marzoli. Il padre di Daniele, concorrente del Grande Fratello Vip, sembrerebbe preferire Nikita Pelizon alla venezuelana.

Oriana Marzoli non avrebbe fatto colpo sul padre di Daniele Dal Moro. A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Gianni, papà del concorrente, piazza un like strategico che sembrerebbe suggerire la sua distanza dalla concorrente venezuelana. Via Twitter, diversi utenti hanno segnalato l’apparente disinteresse manifestato da Oriana nei confronti dell’incontro tra Daniele e suo padre nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. E Gianni, benché una serie di video abbiano sconfessato questa ricostruzione, sembrerebbe averla appoggiata.

“La differenza tra Oriana e Nikita quando parlano con Daniele: la prima non ascolta e si guarda le unghie, la seconda ascolta e si interessa. O lo vedo solo io? Non credo. E credo anche che si noti la differenza”, è questo il testo del tweet al quale Gianni Dal Moro ha messo un like. Una versione dei fatti suggerita dalla stessa Nikita.

In realtà, sempre via Twitter, i fan di Oriana e Daniele (che si sono ribattezzati “Oriele” dalla crasi dei nomi dei due) hanno già dimostrato che questa semplificazione non corrisponde a quanto è accaduto davvero. Durante l’incontro tra Dal Moro e il padre, Oriana ha osservato interessata il maxi schermo posto nella Casa.

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Nonostante l’apparente chiarimento, il rapporto tra Oriana e Daniele continua ad affrontare una fase di stallo. L’interesse manifestato dalla venezuelana non ha convinto il veneto che non riesce a superare il fatto che, prima di lui, Oriana abbia avuto una storia con Antonino Spinalbese. Un ostacolo che sembra insormontabile nonostante gli sforzi prodotti da Marzoli nei confronti di Dal Moro. “Fuori da questa Casa non potrebbe essere la mia fidanzata”, ha chiarito lui. Parole che hanno ferito Oriana e che sembrerebbero avere irreversibilmente minato il loro rapporto.