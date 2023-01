Lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip: “Ti taglieresti un piede per il gioco” Al Grande Fratello Vip, è scoppiata una lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due concorrenti si sono scontrati, tra urla e lacrime.

Al Grande Fratello Vip è scoppiata una lite furiosa tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il concorrente ha accusato la gieffina di essere stata poco chiara per mesi. La concorrente spagnola, ha rispedito le accuse al mittente: "Io sono sempre stata chiara nel dire che mi piacevi". Ma Daniele ha tirato in ballo Antonino Spinalbese e Luca Onestini: "Sì, però ti mettevi nel letto con Antonino, poi hai provato con Luca. A me non va bene".

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, sempre più arrabbiata, ha replicato a Daniele Dal Moro: "Sono una persona giovane e posso (riferendosi all'accusa di essersi avvicinata a Luca, ndr). Tu non mi parlavi. Se non va bene, tutto a posto. Non parlarmi da un giorno all'altro però…Io l'opinione della gente me la metto in tasca. Quando sono sicura di quello che penso e di quello che provo, non mi interessa cosa pensano gli altri. Ti può fare schifo però dopo non mi abbracciare". Il concorrente ha replicato:

Ma per giocare non c'è nessun problema. A qualcosa di serio non ci credo. Sai cosa mi fa ridere, che lo sapevo che alla fine avresti fatto la finta interessata perché ti tornava utile. Lo sapevo, lo sapevo. All'inizio volevi solo giocare anche tu, dicevi di prenderla con leggerezza.

Le lacrime di Oriana Marzoli

I due concorrenti si sono spostati in cucina, dove i toni si sono alzati. Daniele Dal Moro non si è impietosito neanche nel vedere Oriana Marzoli in lacrime, perché ha ritenuto questa reazione solo un tassello di una sceneggiata:

Alla fine sei riuscita nel tuo intento. Urla che tanto solo quello sai fare. Urla, fai la sceneggiata, fai il piantino. Le solite robe. Però ieri quando facevi la deficiente con Luca?

Oriana Marzoli non ci ha visto più e ha iniziato a urlare: "Aspettavo che la persona con cui mi sto frequentando si avvicinasse. Stupido. Continui a dirmi che lo faccio per il Grande Fratello, perché sono in nomination. Sei stupido. Dopo la puntata mi sono messa a piangere, ho chiesto ad Attilio di parlarti". Ma Daniele Dal Moro è rimasto fermo sulle sue convinzioni. Come riporta Biccy.it, l'uomo ha commentato: "Tu venderesti l’anima per il GF Vip. Hai fatto tutte ste coppie del caz** per il programma televisivo di mer*a. Questo pensiero non me lo toglie nessuno". A Nicole Murgia poi ha detto: "Per lei la nomination è importantissima, l'unica cosa che le interessa è il gioco. Si taglierebbe un piede per il gioco".