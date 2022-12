Nikita massaggia Davide Donadei a torso nudo, Luca Onestini: “Per me può limonare chi vuole” L’ipotesi di un flirt tra Onestini e Nikita sembrava essere ormai archiviata, ma un massaggio alla schiena di lei a Davide Donadei ha scatenato in Luca un certo fastidio. “Poi non venisse da me a fare la bigotta”, si è sfogato dopo aver ricevuto da lei diverse critiche.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I rapporti tra Nikita e Luca Onestini sembrano essere irrecuperabili. Lei ha tentato un avvicinamento mai realmente ricambiato e così, con i nuovi ingressi, sembra aver spostato le sue mire su nuove prede nella Casa. Onestini però, che fino a qualche tempo fa sembrava indifferente alle avance dell’inquilina, non riesce a nascondere un certo fastidio davanti alle attenzioni che Nikita regala ai nuovi ragazzi.

La reazione di Onestini dopo il massaggio di Nikita a Davide

Nikita ha concesso un massaggio rilassante alla schiena a Davide Donadei. L’ex tronista ha accettato di buon grado mettendosi subito a torso nudo. Il tutto non senza attirare l’attenzione di Luca Onestini, che ha commentato il comportamento di Nikita: “Adesso è là a massaggiare uno mezzo nudo davanti a lei, sopra, a cavalcioni, grattini in testa… lei che mi aveva giurato che non le aveva mai fatte queste cose”. Preso in disparte da Oriana che gli ha chiesto il perché della sua reazione, Onestini ha spiegato: “Per me può limonare chi vuole, però poi che non venga a fare la bigotta con me”, lamentando le critiche che Nikita gli ha fatto in passato a proposito del suo atteggiamento espansivo con le altre donne della casa.

Come stanno le cose tra Nikita e Onestini

Le loro posizioni sembra inconciliabili. Nikita, dal canto suo, è stufa di esporre i suoi sentimenti senza ricevere nulla in cambio. D’altronde Luca ha sempre messo in chiaro che non c’era grande attrazione da parte sua verso Nikita e che se le cose fossero state diversamente si sarebbe fatto avanti di sicuro: “Se avessi capito che mi piace una persona ci sarei andato. Però prima la voglio conoscere”, si è sempre trattenuto. Negli ultimi giorni si sarebbe infatti molto ricreduto sul conto di Nikita. “È una persona che ti vuole far passare male”, si è sfogato con Oriana. "Mi ha scritto una lettera in cui mi descriveva come una persona super empatia, sensibile, incredibile, ora mi sta dipingendo come il peggio. A tutto quello che faccio deve aggiungere delle connotazioni negative”.