Nikita lancia un palloncino contro Onestini ma colpisce il lampadario che si rompe in mille pezzi

A cura di Gaia Martino

Secondi di tensione nella casa del Grande Fratello VIP: nel pomeriggio Nikita Pelizon, durante un gioco, ha rotto un lampadario di vetro. Il video che circola su Twitter in queste ore mostra la Vip mentre lancia un palloncino gigante verso Luca Onestini, becca però il lampadario che cade e si rompe in mille pezzi.

Il video dell'incidente in casa

"No, non volevo" ha urlato Nikita Pelizon dopo il danno. La concorrente ha lanciato un palloncino gigante contro Luca Onestini ma ha preso in pieno il lampadario di vetro che cadendo per terra si è rotto in mille pezzi. Il video:

Il discorso a Micol Incorvaia sulla "sicurezza estetica"

Nel corso della serata la Pelizon si è resa protagonista di un confronto con Micol Incorvaia che sta facendo ora discutere. "Avevi detto "se Antonella continua così mi piace", poi hai avuto altri atteggiamenti che non avevano senso" sono state le prime parole dell'influencer riguardo i numerosi scontri nati tra la sua inquilina e Antonella Fiordelisi, eliminata dal televoto ieri, nella puntata del 20 marzo. Nikita Pelizon ha poi tirato in ballo "la sicurezza estetica": "Ti sto per dire una cosa delicata. Sai quando noi donne non ci vediamo bene a livello estetico? Siamo intelligenti, abbiamo tante cose, ma non riusciamo a vedere i nostri punti di forza, vediamo solo i difetti", le sue parole prima di chiederle se a spingerla a provare astio per Antonella fosse stata la sicurezza dell'ex concorrente, "Questa cosa non può anche averti portato a vedere la sua convinzione di essere bella…". Nikita Pelizon non ha concluso la frase perché interrotta subito dalla Incorvaia: "Non ho mai pensato fosse una persona sicura, è molto insicura. Come sicurezza estetica, non devo invidiarle niente, mi sento una figa atomica. Non ho da invidiarle niente, bellissima ragazza, ma perdonami" è stata la replica immediata prima di abbandonare la conversazione rientrando in Casa.