Nikita insinua al GF Vip che a Edoardo piaccia Alberto, Donnamaria: “Non sono fluido” Edoardo Donnamaria si infastidisce con Nikita Pelizon, beccata alle telecamere mentre sembra suggerire ad Antonella un interesse tra il volto di Forum e Alberto De Pisis.

A cura di Stefania Rocco

Il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ultima crisi tra i due risale a qualche giorno fa quando, a una crisi di gelosia di Edoardo, è seguito il dubbio di Antonella che al fidanzato potesse piacere Alberto De Pisis. A sollevare questa ipotesi è stata Nikita Pelizon che ha riferito ad Antonella di avere visto Edoardo guardare Alberto in doccia, quasi suggerendo tra i due ci fosse un interesse.

Antonella a Edoardo: "Ti piace Alberto? Dimmelo!"

Dopo avere ascoltato quanto riferitole da Nikita, ha affrontato il fidanzato: "Edoardo, ti ho fato una domanda tempo fa e non mi hai risposto. Se la mia percezione è quella giusta, dillo". "Sta insinuando che mi piaccia Alberto", ha riferito Donnamaria ai compagni. Nikita, quindi, ha provato a difendersi: "Non li avevo mai osservati più di tanto, mi è capitato di vederli nella doccia. Che ad Alberto piaccia Edoardo sono certa, ma ho visto anche come Edoardo guardava Alberto e ho pensato che non fosse etero o che nutrisse una curiosità verso l'altro sesso". Ma Donnamaria l'ha interrotta: "Però non raccontare in maniera così innocente il fatto di raccontare a un'altra ragazza che al suo ragazzo probabilmente piacciono gli uomini. Non è stata una cosa carina".

Antonella: "Un mio ex mi usava come copertura"

"Questo dubbio l'ho avuto inizialmente e gli avevo chiesto se gli piacessero gli uomini", ha spiegato Antonella in diretta, "A 18 anni ho avuto un'esperienza particolare. Sono stata fidanzata con un ragazzo per 6 mesi e desideravo che la mia prima volta fosse con lui. Solo dopo ho scoperto di essere una copertura, voleva solo far vedere ai genitori che stava con me". L'ultima parola è stata quella di Edoardo che ha negato l'interesse per Alberto:

