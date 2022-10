GFVip, Alberto geloso di Edoardo che commenta: “I gay pensano che tutti gli altri uomini siano gay” Edoardo ieri sera con Antonella Fiordelisi ha commentato l’atteggiamento di Alberto, che a detta sua si sarebbe illuso su un interesse “che io non gli ho mai fatto credere”. Così la frase sui gay, ma i fan di De Pisis su Twitter hanno mostrato tutte le volte che il volto di Forum ha flirtato con De Pisis, lasciandogli credere di essere “fluido”.

Prosegue la altalenante love story tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: dopo il litigio della scorsa settimana che ha fatto avvicinare l'influencer a Antonino Spinalbese, tra i due è tornato il sereno. Ieri sera erano in giardino, abbracciati, quando si è aperto il discorso Alberto De Pisis, il concorrente infatuato del volto di Forum, con il quale si è scambiato diverse tenerezze e un bacio. È stato però Edoardo ad avergli spesso dato corda, flirtando con lui e lasciandogli credere che tra loro ci fosse un feeling particolare. Ieri per giustificare l'atteggiamento infastidito – o ingelosito – di Alberto nei suoi confronti ha commentato con Antonella facendolo passare come visionario. "I gay pensano che tutti siano gay" è la frase che sta facendo molto discutere su Twitter.

Le parole di Edoardo Donnamaria su Alberto de Pisis

Quando Alberto De Pisis si è allontanato da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, quest'ultima ha commentato "Lui scappa giustamente", così il volto di Forum si è interrogato ad alta voce su perché fosse così geloso: "Non può essere così geloso di me". A quel punto la Fiordelisi gli ha fatto notare che forse gli avrà dato false speranze, "Chi sa che gli hai fatto pensare" le sue parole che hanno avuto risposta:

"Che gli ho fatto pensare? A me sempre, ogni volta che c'è un mio amico gay, mi dice "tanto a te in realtà ti piace", tutti i gay pensano che sono tutti gay. Lo pensano anche con me"

L'influencer ha confessato di aver pensato che a lui piacessero anche gli uomini: "Anche io pensavo che ti piacessero gli uomini, perché dai troppe confidenze e fai pensare ad altro. Come se io baciassi tutte le donne, ma da brilla però".

I video di Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis insieme

Ciò che ha fatto infuriare i fan del programma è l'atteggiamento di Edoardo Donnamaria. Nel dettaglio lo accusano di averci provato con il suo inquilino dichiarandosi fluido per poi attaccarlo e farlo passare come visionario. Su Twitter ora stanno circolando tutti i video che attesterebbero il comportamento ammaliante di Edoardo nei confronti di Alberto: baci sulla guancia, a stampo, frasi con doppi sensi, attenzioni a sfondo sessuale, carezze e discorsi sull'essere gender fluid sono i gesti ripresi dalle telecamere nella Casa di Cinecittà e resi pubblici da un utente Twitter al fine di mostrare "tutte le volte che Edoardo avrebbe illuso Alberto".