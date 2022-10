Al GFVip Edoardo Donnamaria bacia Alberto De Pisis, che è confuso e va in crisi Durante una serata di musica e cocktail in giardino, Edoardo si avvicina ad Alberto, gli afferra il viso e gli stampa un bacio. De Pisis è sempre più illuso che tra loro possa nascere qualcosa, ma quelle di Donnamaria, interessato ad Antonella Fiordelisi, potrebbero essere solo provocazioni.

A cura di Giulia Turco

Edoardo non smette di provocare Alberto De Pisis, che è sempre più cotto di lui. Nella Casa del GFVip nascono i primi interessi, anche quelli non corrisposti, come sembra essere nel caso di De Pisis che si è preso una bella sbandata per Donnamaria. Dal canto suo, Edoardo si sta mostrando interessato più che altro alle donne della Casa, in particolare ad Antonella Fiordelisi.

Le attenzioni di Alberto ad Edoardo non corrisposte

Durante la serata aperitivo, i Vip si sono lasciati andare tra cocktail e musica. Vedendolo seduto in giardino, Edoardo si è avvicinato ad Alberto e, dopo un passo di danza sensuale, gli ha dato un bacio sulla guancia. Probabilmente Alberto si era illuso, tanto che è rimasto con un’espressione basita sul volto e, poco dopo, ha avuto un crollo. Edoardo infatti, nonostante le provocazioni, sembra fare sul serio con Antonella Fiodelisi, tanto da confidarsi con Daniele Moro che gli consiglia di mettere le cose in chiaro con l’ex schermista.

L'opinione dei vip sulla flirt tra Edoardo e Alberto

Venendolo turbato, alcuni vip si sono fermati a discutere con Alberto della sua cotta. Il consiglio di Antonino è quello di non dare ad Edoardo troppo filo da torcere: “Lui sa bene che a te piace. Si è capito subito e lui lo sa fidati. Fa il provolone con te dalla mattina alla sera. Lo fa sempre e sappi che a lui piace che a te lui piace". D'altronde Alberto non ha mai nascosto l'interesse per Donnamaria: “Sì a me piace. Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento". Secondo Amaryus tuttavia non ci sono possibilità di lieto fine in questa storia d'amore: “Io vedo un 70% di palo ragazzi. Mi auguro per te che non sia così. Però vedo il 70% di palo, ma palo frontale purtroppo. Mi auguro che non sia così di cuore, ma non penso di sbagliarmi". Vedendolo molto pensieroso, anche Carolina ha espresso ad Alberto il suo supporto: “Hai pensieri? Cos’hai tesoro? Quando hai voglia io sono qui. Non insisto, quando hai voglia di parlare ci sono sappilo".