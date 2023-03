Nikita al GF Vip: “Ho visto un vero angelo, era vestito di bianco e ha salvato un uomo sul binario” In puntata Alfonso Signorini conduce Nikita in un viaggio interiore che racconta la sua spiritualità. “So che posso sembrare molto leggera, ma ho scoperto che vivere a colori e credere negli angeli è tutto un altro modo di vivere”, racconta l’influencer. “Chiedo loro consigli ogni giorno”.

A cura di Giulia Turco

Nella puntata di martedì 7 marzo del GFVip, Nikita Pelizon esplora la sua spiritualità. Non è la prima volta che l’influencer fa riferimento al suo rapporto con gli angeli, ma è soltanto in uno delle ultime puntate che Alfonso Signorini vuole saperne di più e approfondire l’argomento. Il racconto di Nikita è un viaggio interiore che racconta la riscoperta di un nuovo modo, tutto personale, di vivere la sua realtà quotidiana.

Nikita spiega come ha iniziato a credere negli angeli

“Tutto è iniziato a Dubai”, racconta la concorrente chiamata in Mistery Room da Signorini. “Ho sentito un tocco sulla schiena che mi ha fatto subito addormentare in un sonno profondo. Ho dormito 11 ore e mi sono risvegliata energica. Inoltre l'11 è il numero che vedo da una vita”, spiega. L’influencer racconta di essersi avvicinata a questo genere di spiritualità notando la particolare ricorrenza del numero 11, che simboleggia il doppio. Documentandosi online, si è avvicinata alla credenza degli angeli, ma è solo dopo un’esperienza particolarmente significativa che ha iniziato a crederci.

Quando Nikita ha fatto esperienza dell’incontro con un angelo

“È tutto un altro modo di vivere, anche se ci sono naturalmente dei momenti di down”, spiega al pubblico l’influencer. “Parlo con loro come se fossero amici ad un aperitivo. Con gli anni, ho scoperto che ognuno di noi ha il proprio angelo custode. Mi piacerebbe rivederne uno, anche se non mi capita da un paio d’anni”. La prima volta che Nikita ha vissuto questo genere di esperienza risale ai tempi della sua relazione con Matteo Diamante. “Convivevo con Matteo, quando cercai online e scoprii che le coincidenze che stavo vivendo erano dei segnali angelici. Decisi di aspettare un segno concreto della loro esistenza. Un giorno, in stazione se n’è materializzato uno: ha salvato una persona che era rimasta bloccata sui binari e poi è sparito. Era come una persona normale, ma vestito tutto di bianco”, racconta. “So che posso sembrare molto leggera, ma vivere cavalcando gli unicorni molto spesso è molto meglio che vivere su questa terra”.