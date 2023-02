Cristina Quaranta contro Nikita: “Dice che mio fratello è morto perché non aveva un angelo custode” Torna a circolare sui social un video di Nikita precedente al GFVip in cui parla del Covid minimizzandone le conseguenze. Duro lo sfogo di Cristina Quaranta: “È la stessa che diceva che mio fratello è morto per un tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo”.

A cura di Giulia Turco

Nikita Pelizon continua ad essere una delle concorrenti più controverse di questo GFVip. Accusata da alcuni concorrente dentro la casa di essere un’abile stratega, Nikita ha attirato diversi nemici e pochi alleati, nonostante per il pubblico resti una delle favorite di questa edizione.

L’ennesimo sfogo di Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon

A gettare veleno sul suo ruolo all’interno del reality ci ha pensato l’ex gieffina Cristina Quaranta, che già in passato ha speso pessime parole per la concorrente. Brucia ancora, infatti, l’astio per una delle liti scoppiate tra le due. “Non ho vissuto al meglio quest’esperienza perché con me c’erano dei traditori, lecchini e doppiogiochisti. La peggiore in assoluto? Nikita Pelizon. È artefatta, costruita: mi spaventa una persona così”, diceva di lei lo scorso novembre. A riaccendere la scintilla, ora, sarebbe stato un video circolato sui social in cui Nikita parlava del Covid. Si tratta di un post risalente al periodo pre reality, che ha creato un certo clamore per le sue dichiarazioni, rimesso in circolazione da The Pipol. “È la stessa che mi ha detto che mio fratello è morto di tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo, mentre invece la mamma di Luca Salatino, per la stessa malattia, si era salvata!”, ha scritto Cristina tra i commenti di un post su Instagram.

Nikita è nel mirino delle accuse, lo staff fa partire diffide

Viene da chiedersi fino a che punto reggerà la calma della concorrente e se riuscirà a terminare l’esperienza al reality (manca poco più di un mese) senza perdere il controllo. A farle guerra, dentro la casa, è soprattutto Luca Onestini che di recente ha attaccato Nikita per la sua abitudine a prendere appunti non appena scatta una dinamica di lite tra i compagni. Il suo staff ha preso provvedimenti nei confronti di Luca e di Oriana Marzoli, sempre più insofferente ai suoi comportamenti. Nel frattempo anche la sua famiglia ha lamentato un disagio non indifferente. “Ho vomitato dallo stress”, ha fatto sapere sui social la sorella Jessica Pelizon.