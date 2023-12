Niente Roberto Bolle su Rai1 il 1 gennaio, perché non va in onda Danza con me Dopo sei edizioni si interrompe la tradizione di Danza con me in onda su Rai1 il primo gennaio. Lo stop allo show era stato annunciato lo scorso luglio con la promessa di un nuovo spazio. Nel frattempo Bolle sarà ospite a Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Negli ultimi sei anni era stato l'appuntamento fisso di Rai1 per il primo dell'anno, ma l'1 gennaio 2024 non vedremo Danza con me in prima serata. La Rai non ha rinnovato lo show di Roberto Bolle, che fino all'anno scorso pareva destinato a ripetersi, puntuale, per segnare l'apertura del nuovo anno dei telespettatori della prima rete del servizio pubblico.

Il successo di Danza con me, poi il calo di ascolti

L'annuncio del mancato rinnovo era arrivato in occasione della presentazione dei palinsesti Rai dello scorso luglio, suscitando qualche malumore. Sei in tutto le edizioni di Danza con me, al via nel 2018, che negli anni è riuscito ad avvicinare alla danza personaggi insospettabili, ospiti del calibro di John Malkovich e Vasco Rossi. Un progetto molto ambizioso che nelle prime stagioni era stato accolto con entusiasmo dal pubblico. Quasi 5 milioni di telespettatori avevano seguito le prime due edizioni, in cui Pif e Virginia Raffaele avevano accompagnato Bolle alla conduzione. Bene anche la terza con Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari, mentre a partire dalla quarta edizione l'evento ha iniziato a registrare un calo di pubblico importante. 3.848.000 con il 17 % di share nel 2021, affiancato da Montanari, Fresi e Leone, poi 3.579.000 e il 18,20% con Lillo e Serena Rossi, infine 2.798.000 e il 17,90% di share con Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Un calo vistoso, probabilmente dipeso da diversi fattori, tra cui la "sinteticità" di un evento che non si consumava in diretta, per ovvie ragioni di praticità e cambi di scena, ma che per questo determinava forse una certa distanza con il pubblico da casa.

Roberto Bolle a Sanremo 2024

Un risarcimento ai fan del ballerino di danza classica più celebre d'Italia arriverà con il Festival di Sanremo, dato che Roberto Bolle sarà ospite della serata finale, come annunciato da Amadeus nelle scorse settimane. Nulla si sa, tuttavia, del futuro di Danza con me. Proprio alla presentazione dei palinsesti del luglio 2023 Rai aveva tuttavia annunciato che ci sarebbe stata una ricollocazione per il programma di Roberto Bolle. Promessa a quanto pare archiviata, visto che lo spazio per una prima serata con Roberto Bolle, fino a questo momento, non è stato trovato.