Natale e Quale Telethon: il cast e i giudici della puntata in onda stasera su Rai 1 Natale e Quale Show va in onda domenica 17 dicembre in diretta alle 20.35 su Rai1. È la versione natalizia dedicata a Telethon con la conduzione di da Carlo Conti e con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice è Gerry Scotti/Claudio Lauretta.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Natale e Quale Show torna domenica 17 dicembre in diretta alle 20.35 su Rai1. È la consueta puntata speciale di Tale e Quale Show dedicata a Telethon, la Fondazione per la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare. Carlo Conti è il conduttore e padrone di casa dello show, affiancato dai giudici in versione natalizia Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Il giudice speciale sarà Gerry Scotti in versione ‘tale e quale'. I concorrenti che si sfideranno saranno in tutto 12, tra questi Ilaria Mongiovì, Jessica Morlacchi, Paolo Conticini, Antonino e Valerio Scanu. Come "ripetente ad honorem", tornerà anche Gabriele Cirilli. Tutti canteranno come sempre dal vivo, su arraggiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. In questa puntata speciale ci sarà anche il classico numeratore delle donazioni di Telethon.

Il cast di Natale e Quale Show 2023: chi sono i concorrenti

Il cast di Natale e Quale Telethon è composto da 12 artisti in gara e ciascuno proporrà un celebre personaggio, italiano o internazionale, che nel corso della sua carriera ha interpretato e portato al successo una canzone della tradizione natalizia passata e attuale. Il cast è composto da:

Ilaria Mongiovì

Jessica Morlacchi

Jasmine Rotolo

Lidia Schillaci

Antonino

Paolo Conticini

Massimo Di Cataldo

Luca Gaudiano (vincitore dell'edizione di "Tale e Quale Show" dello scorso novembre)

(vincitore dell'edizione di "Tale e Quale Show" dello scorso novembre) Alessandro Greco

Lorenzo Licitra

Agostino Penna

Valerio Scanu

Gabriele Cirilli

I giudici della puntata dedicata a Telethon

Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio saranno i giudici in veste natalizia e saranno affiancati dal quarto giudice speciale: Gerry Scotti, impersonificato da Claudio Lauretta. Ma non saranno i soli perché altri ospiti a sorpresa coloreranno la puntata, come già ci ha abituato la versione natalizia di Tale e Quale Show. I tutor che hanno guidato i concorrenti sono: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Il meccanismo della gara è quello classico. Al termine, sarà decretato il "Campione di Natale e Quale – Telethon" 2023.