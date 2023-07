Niente Roberto Bolle su Rai1 il 1 gennaio, termina Danza con me: “Si pensa a nuova collocazione” Dopo sei edizioni, non si ripeterà l’evento con Roberto Bolle del primo dell’anno. L’annuncio ai palinsesti Rai per la prossima stagione.

A cura di Andrea Parrella

Tra gli eventi che avevano caratterizzato la Rai degli ultimi anni, c'era l'appuntamento del 1 gennaio con Roberto Bolle. Un appuntamento, quello con Danza con me, che non avrà una nuova edizione nel 2024. A sottolinearlo sono stati i vertici Rai, in occasione della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. "Roberto Bolle non sarà più in apertura dell’anno, ma si sta ragionando su nuova collocazione", ha detto il responsabile della distribuzione, Stefano Coletta, rispondendo alle domande di chi tra la stampa aveva notato l'effettiva assenza del ballerino dalla programmazione per i prossimi mesi.

Sei in tutto le edizioni di Danza con me, al via nel 2018, che negli anni è riuscito ad avvicinare alla danza personaggi insospettabili, ospiti del calibro di John Malkovich e Vasco Rossi. Un progetto molto ambizioso che nelle prime stagioni era stato accolto con entusiasmo dal pubblico. Quasi 5 milioni di telespettatori avevano seguito le prime due edizioni, in cui Pif e Virginia Raffaele avevano accompagnato Bolle alla conduzione. Bene anche la terza con Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari, mentre a partire dalla quarta edizione l'evento ha iniziato a registrare un calo di pubblico importante. 3.848.000 con il 17 % di share nel 2021, affiancato da Montanari, Fresi e Leone, poi 3.579.000 e il 18,20% con Lillo e Serena Rossi, infine 2.798.000 e il 17,90% di share con Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.

Uno show che forse non è stato in grado di mutare e adattarsi e che, lo scrivevamo qui alcuni mesi fa, forse nel corso degli anni non ha saputo risolvere il problema della freddezza trasmessa al pubblico, la sensazione di uno spettacolo impacchettato che poco avesse a che fare con un evento televisivo che, se vuole essere tale, non può rinunciare a un elemento essenziale come quello della diretta.