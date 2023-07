Bis per Pino Insegno nei palinsesti Rai 2023/24: condurrà L’Eredità e Il Mercante in Fiera Pino Insegno torna in Rai con il bis: condurrà Il Mercante in Fiera nell’access di Rai Due e L’Eredità su Rai Uno dal 1 gennaio al posto di Flavio Insinna. L’ad Rai Roberto Sergio spegne le polemiche: “Tanti artisti, conduttori e giornalisti partecipano ad eventi politici”.

A cura di Gaia Martino

Pino Insegno arriva in Rai, come era già previsto. Durante la presentazione dei nuovi Palinsesti Rai per la prossima stagione, 2023/2024, sono state annunciate tutte le novità in onda dopo l'estate. L'attore, conduttore e doppiatore, nella nuova stagione farà il bis: dal 22 dicembre condurrà Il Mercante In Fiera nell'access di Rai Due, dal 1 gennaio sarà al timone de L'Eredità, su Rai Uno, al posto di Flavio Insinna.

Doppio impegno in Rai per Pino Insegno

Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha fatto gli onori di casa e ha presentato le novità che vedranno Pino Insegno protagonista. Farà l'access di Rai 2 con Il Mercante in Fera, "un programma che farà da traino al Tg2 delle 20.30. Dal punto di vista editoriale con noi sarà un bel ritorno, sarà un nuovo bel racconto per Rai", ha commentato. Dai 1 gennaio condurrà L'Eredità, il game show condotto fino ad ora da Flavio Insinna.

L'ad Rai: "Tanti artisti partecipano ad eventi politici"

Roberto Sergio ha poi commentato la vicinanza di Pino Insegno alla politica. Caro amico di Giorgia Meloni, ha spesso frequentato i palchi delle sue campagne elettorali e gli eventi di FdI. Le parole dell'ad Rai: