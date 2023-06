Pino Insegno torna in Rai: confermato Mercante in Fiera, in autunno su Rai2 Fanpage.it può confermare il ritorno di Pino Insegno in Rai con il format andato in onda su Italia 1 nel 2006. Sono previste 60 puntate nell’access di Rai2, si ipotizza anche il ritorno di Ainette Stephens.

A cura di Andrea Parrella

L'indiscrezione circolava da alcune settimane e adesso la cosa pare certa. Mercante in fiera tornerà in onda in Tv a più di 15 anni di distanza. Sarà questo il programma che segna il ritorno di Pino Insegno in Rai. Il conduttore, notoriamente vicino a Giorgia Meloni e identificato come il simbolo assoluto del nuovo corso della Rai, riprende da un progetto che aveva già guidato nel 2006 in Mediaset, quando Mercante in fiera fu proposto da Italia 1 con due stagioni.

Fanpage.it è in grado di confermare che il programma ispirato al celebre gioco da tavola natalizio sbarcherà su Rai2 in autunno, con 60 puntate. La fascia, come ipotizzato da TvBlog, è quella dell'access e quella del Mercante in fiera dovrebbe essere la prova generale dell'approdo di Pino Insegno alla conduzione de L'Eredità, dove potrebbe sostituire da gennaio 2024 Flavio Insinna in uscita dal programma.

Torna anche Ainette Stephens?

Il format, in onda dal 30 gennaio al 2 giugno 2006 e successivamente dal 25 settembre al 24 novembre, al tempo era prodotto da Magnolia, società che è poi confluita in Banijay, che infatti produrrà la nuova edizione. Non è ancora chiaro se al fianco di Pino Insegno ci sarà nuovamente Ainette Stephens, la showgirl venezuelana che al tempo rivestiva il ruolo di gatta nera.

I trascorsi di Pino Insegno in Rai

Per Pino Insegno si tratta di un ritorno in Rai a tre anni di distanza da Voice Anatomy, in onda in seconda serata su Rai2. Anche quello era stato a sua volta un ritorno a cinque anni di distanza dall'ultima conduzione in Rai risalente alla stagione 2014-2015, quando Insegno aveva condotto Domenica In al fianco di Paola Perego. Andando a ritroso, nel 2013 si era chiusa la sua esperienza alla conduzione di Reazione a Catena, quiz presentato per due edizioni estive dove era subentrato a Pupo, per poi essere sostituito da Amadeus. Negli ultimi mesi, soprattutto in relazione alle sue simpatie politiche, è stato accostato alla conduzione di diversi programmi, tra cui il Festival di Sanremo. Indiscrezione, quest'ultima, che era stato lui stesso a smentire a Un giorno da pecora: "Non mi interessa, non si può far tutto".