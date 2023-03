Nicole Murgia sul rapporto con Daniele: “È un amico, basta con la storia di comportamenti strani” Nicole Murgia è intervenuta via Twitter per fare chiarezza su alcuni rapporti nati durante la sua avventura al GF Vip, finita da poco: “Oriana è un’amica, Daniele è una persona speciale, basta con la storia di comportamenti strani”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'attacco social rivolto ad Antonella Fiordelisi, Nicole Murgia è tornata sui social per chiarire alcuni aspetti della sua avventura al Grande Fratello Vip, che si è conclusa con l'eliminazione nella puntata di lunedì 27 febbraio. Con alcuni messaggi su Twitter, l'ex concorrente ha parlato di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Le parole di Nicole Murgia su Oriana e Daniele

Senza giri di parole, Nicole Murgia è intervenuta via Twitter per chiarire il rapporto con due ex coinquilini, dopo aver letto sui social messaggi di ogni genere contro di lei. A proposto di Oriana, la Vippona ha voluto spendere belle parole: "È un'amica, la adoro e la sosterrò fino alla fine, c'è sempre stata in ogni momento per me". Anche riguardo a Daniele si è espressa positivamente, precisando però che non ci sono mai stati fraintendimenti, ma solo amicizia: "È una persona speciale, gli voglio bene, mi è stato vicino ed è un amico, basta con questa storia di comportamenti strani esiste l'amicizia uomo donna".

Il rapporto con Oriana e Daniele al GF Vip

Fin dall'inizio della sua avventura nella casa, Nicole è entrata in sintonia con Oriana creando così un bel rapporto di amicizia, che è diventato sempre più stretto con il passare dei giorni. In ogni avventura, bella o discutibile che fosse, l'attrice ha potuto contare sulla complicità e sul sostegno dell'influencer venezuelana.

Quanto a Daniele, invece, inizialmente Murgia era rimasta colpita dal suo aspetto fisico e dal suo modo di fare, tanto da voler approfondire la sua conoscenza. Ma quando il legame del modello con l'amica Oriana è diventato più intimo, non ha cercato di ostacolarlo in nessun modo, anzi, ha creato un rapporto di amicizia e sintonia anche con lo stesso Daniele. Rapporto che però non ha avuto secondi fini, come lei stessa ha ulteriormente ribadito sui social una volta uscita dalla casa del GF Vip.