Nessuna pace tra Micol e Antonella al GF Vip: “Ha strumentalizzato la storia con Edoardo Donnamaria” Nella puntata del Grande Fratello Vip del 16 marzo nuovo scontro – a tinte leggere – tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Attaccata la fidanzata di Edoardo Donnamaria: “Ha strumentalizzato la sua relazione”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso di questo Grande Fratello Vip una vera pace tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sarà difficilmente raggiungibile. Lo dimostra quanto accaduto in apertura della puntata del 16 marzo quando il conduttore Alfonso Signorini ha evidenziato quanta rivalità esista ancora tra le concorrenti donne di questa edizione: “Tra voi esiste una rivalità legata al fatto di appartenere a fazioni differenti ma dovuta anche a fattori caratteriali”. Trasmesso una clip che ha racchiuso tutte le cattiverie che le concorrenti si sono rivolte l’una nei confronti dell’altra nel corso dell’ultima settimana. “Antonella non si è fatta nessuno scrupolo a mettere in discussione il suo ragazzo. Credo al fatto che stia male per il suo ragazzo ma credo anche sia una componente del gioco”, aveva detto Micol in una clip riferita alla squalifica di Edoardo Donnamaria. Una posizione che Micol ha ribadito in diretta: “Al di là della storia che ha strumentalizzato più vuole e mettere zizzania, non ha fatto altro. Da quando è andato via Edoardo si è ammansita”.

Antonella Fiordelisi: “Credevo che con Micol stessimo cercando di avere un rapporto”

“Sono scioccata”, ha detto Antonella in risposta alle dichiarazioni di Micol, “perché mi sono avvicinata a Micol e stavamo cercando di avere un rapporto. Ultimamente l’ho sentita dire che si parla sempre di me ed Edoardo”. “Non ho detto questo. Ho detto che non stavo avendo sorprese da tempo e mi sentivo trascurata”, si è difesa la concorrente che poi ha ammesso, “Poi è vero che ho detto che si parla sempre di loro e che hanno fracassato le scatole”.

Nikita Pelizon e il suo orsacchiotto: “Lo porto in giro anche lontano dal GF Vip”

A finire nel mirino delle incudine del GF Vip anche Nikita Pelizon della quale Giaele De Donà ha detto: “Nikita porta continuamente in giro il suo orsacchiotto. Qui enfatizza molto questo suo personaggio così colorato. Non è lineare nei comportamenti. Adesso sta cavalcando l’onda del vittimismo, recita la parte di quella che è sola ed emarginata dal gruppo. Anche a noi capita di sentirci soli ma, quando accade, ci prendiamo il nostro tempo in camera da soli”. “Il mio orsacchiotto mi sta aiutando perché mi piace dormire abbracciata. Matteo Diamante può confermare che anche da ragazzina giravo per strada con il mio orso”, ha replicato Nikita, la cui versione è stata confermata dall’ex fidanzato Matteo Diamante.

Il parere delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli

Spaccato a metà il fronte delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Quest’ultima si è rivolta ancora una volta a Giaele: “Sia Giaele che Micol avrebbero potuto uscire più per loro stesse. Giaele pensa che ce l’abbia con lei ma sono settimane che continui a dirle in tutti i modi che dovrebbe crearsi un’opportunità per arrivare in finale. Fai ancora in tempo a essere sincera e ad ammettere le tue nomination”. Al contrario, Orietta Berti salverebbe tutte tranne Antonella e Nikita.