Myrta Merlino dopo il malore di Giletti: “Zackarova inquietante, paura per il mio amico Massimo” La giornalista, presente in studio durante il malore per Massimo Giletti, commenta l’accaduto a L’Aria che Tira: “Lo conosco da una vita, mi sono preoccupata molto”.

A cura di Andrea Parrella

Arrivano le prime parole di Myrta Merlino dopo il malore di Massimo Giletti in diretta a Non è l'Arena, nella puntata del 5 giugno. La conduttrice de L'Aria che Tira si trovava in studio, a mediare il dibattito animato da Giletti in diretta da Mosca, quando il presentatore è stato vittima di un malore mentre non era inquadrato, provocando grande spavento nella presentatrice. Nel corso della consueta puntata de L'Aria che Tira del 6 giugno Merlino non ha potuto fare a meno di commentare quanto accaduto: "Massimo Giletti ha avuto ieri sera un piccolo malore e mi sono molto preoccupata perché sono amica sua da una vita, anzi trovo che l'ironia sui social le ho trovate francamente di cattivo gusto, pensare che fosse tutta una manfrina organizzata… mi pare che la mia faccia dicesse tutto, chi vuol capire capisca".

Le parole di Myrta Merlino su Maria Zackarova

La giornalista si è espressa anche in merito alle parole di Maria Zackarova, la portavoce del ministro della difesa russo Lavrov, che intervenendo a Non è l'Arena aveva trattato in malo modo il conduttore: "È stato un incontro inquietante quello di ieri sera. Chi mi conosce e mi vede lavorare da anni sa quanto mi impegni a cercare di capire gli altri perché penso che sia uno dei fondamenti del mio mestiere. Ebbene, è del tutto inutile con personaggi come quello. La quantità di stupidaggini da cui sono stata travolta ieri sera è stata un tantino esagerata. Massimo Giletti".

Malore per Massimo Giletti, cosa è successo

Il conduttore si è accasciato per qualche minuto mentre la diretta proseguiva alla presenza di Myrta Merlino e di Emanuele Fiano, chiamati ad intervenire su quanto dichiarato dalla Zakharova. La conduttrice de "L'aria che tira" si è immediatamente resa conto di quanto stesse accadendo a chilometri di distanza e ha chiesto che il collega fosse prontamente aiutato, nel frattempo ha preso in mano il timone della trasmissione e dopo un momento di pubblicità, tornata nuovamente la diretta dallo studio ha continuato ad interloquire con gli ospiti collegati. A distanza di qualche minuto, però, ecco ricomparire Giletti in video, stavolta al chiuso e seduto, con il volto visibilmente spossato, che ha voluto rassicurare pubblico e ospiti: "È stata una mancanza di zuccheri, il freddo e ho avuto un mancamento, sto bene, può capitare".