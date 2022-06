Massimo Giletti sviene durante la diretta da Mosca, Myrta Merlino inizia a condurre Non è l’Arena Massimo Giletti è svenuto a Non è l’Arena, durante la sua diretta da Mosca. Intanto, dallo studio di Roma, a prendere le redini della trasmissione è Myrta Merlino, lì in veste di ospite. Il giornalista si è poi ripreso ed è tornato in video.

A cura di Ilaria Costabile

Massimo Giletti ha avuto un malore durante la puntata di domenica 5 giugno di Non è l'Arena. Il conduttore, in diretta da Mosca, ha avuto un mancamento mentre era in collegamento e dallo studio di Roma ha preso le redini della conduzione Myrta Merlino, invitata tra gli ospiti del consueto appuntamento settimanale con il talk show di La7. Il giornalista si è poi ripreso ed è tornato nuovamente in video.

Il malore di Massimo Giletti

Attimi di panico durante quella che sin dall'inizio della messa in onda si è dimostrata come una delle puntate più critiche di "Non è l'Arena", particolarmente contestata per la decisione di Massimo Giletti di condurre la trasmissione da Mosca per raccontare "l'altro lato della guerra" e quindi dare voce al versante russo nella narrazione del conflitto in Ucraina. Dopo una lunga e tortuosa intervista con Maria Zakharova, la portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov, che non ha esitato a sbandierare le sue ragioni non senza rimproverare il giornalista per le sue analisi ritenute fin troppo semplicistiche, Giletti ha dovuto affrontare un ulteriore faccia a faccia con Alessandro Sallusti, a seguito del quale il patron del talk show di La7 pare essersi sentito male.

Myrta Merlino conduce Non è l'Arena

Il conduttore, infatti, si è accasciato per qualche minuto mentre la diretta proseguiva alla presenza di Myrta Merlino e di Emanuele Fiano, chiamati ad intervenire su quanto dichiarato dalla Zakharova. La conduttrice de "L'aria che tira" si è immediatamente resa conto di quanto stesse accadendo a chilometri di distanza e ha chiesto che il collega fosse prontamente aiutato, nel frattempo ha preso in mano il timone della trasmissione e dopo un momento di pubblicità, tornata nuovamente la diretta dallo studio ha continuato ad interloquire con gli ospiti collegati. A distanza di qualche minuto, però, ecco ricomparire Giletti in video, stavolta al chiuso e seduto, con il volto visibilmente spossato, che ha voluto rassicurare pubblico e ospiti: "È stata una mancanza di zuccheri, il freddo e ho avuto un mancamento, sto bene, può capitare".