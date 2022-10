Mussolini imita Sophia Loren a Tale e Quale, in diretta l’audio della diva: “Amore mio devi farlo” A Tale e Quale Show Alessandra Mussolini si è convinta a imitare sua zia, Sophia Loren, dopo essersi inizialmente rifiutata. Carlo Conti ha mandato in onda l’audio della telefonata fatta dalla diva: “Era ora che la facessi”.

A cura di Gaia Martino

A Tale e Quale Show è arrivato il momento anche di Alessandra Mussolini che negli ultimi giorni ha creato disordine nel dietro le quinte del programma. Al noto personaggio televisivo, nella scorsa puntata, è stata assegnata l'imitazione di Sophia Loren, sua zia. La notizia non è stata accolta però con gioia: la Mussolini per tutta la settimana si è infatti rifiutata di esibirsi vestendo i panni della famosissima attrice. Nella clip mandata in onda questa sera, prima della sua esibizione, i telespettatori hanno visto il momento in cui la Mussolini ha anche chiamato Sophia Loren. "Ma io ho un blocco" aveva spiegato ma alla fine si è convinta: sul palco di Tale e Quale Show è entrata travestita da Sophia Loren.

L'esibizione di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini alla fine si è decisa a imitare sua zia nella quinta puntata di Tale e Quale Show, nonostante inizialmente si fosse rifiutata. Con Tu vuo fa l'americano, la concorrente è entrata in studio travestita da Sophia Loren ed è stata accolta da un caloroso applauso, e si è conclusa con la standing ovation. "Pensavo ma dove vado con ste tette? Lei mi ha chiamato e mi ha convinta" ha raccontato a fine esibizione, prima che Carlo Conti mandasse in onda l'audio della telefonata tra le due. "Amore mio per forza lo devi fare. Io sono felice che ti hanno dato questa cosa, era ora che la facessi. Hai aspettato anche troppo tempo" sono state le parole della famosissima attrice alla nipote per convincerla. E così ci è riuscita: anche i giudici hanno apprezzato la performance, eccetto Cristiano Malgioglio.

I pareri dei giudici

Loretta Goggi e Giorgio Panariello hanno apprezzato la performance di Alessandra Mussolini, "Sono contenta che hai deciso di farla, ci somigli assai. L'impronta di famiglia c'è. Complimenti" sono state le parole della cantante. Cristiano Malgioglio non ha espresso opinione simile: "Io amo Sophia alla follia, ma se non l'avessi fatta questa esibizione ci avresti fatto un regalo".