Mussolini su imitazione Sophia Loren: “Ho pianto, arrabbiati con me perché gli ho fatto perdere tempo” Alessandra Mussolini è tornata a parlare del suo rifiuto di imitare Sophia Loren. La concorrente di Tale e Quale Show ha svelato la vera motivazione.

A cura di Daniela Seclì

Alessandra Mussolini è tornata a parlare del suo rifiuto di imitare Sophia Loren a Tale e Quale Show. La concorrente ha spiegato il vero motivo che l'ha spinta a rinunciare alla performance. Se inizialmente sembrava non volesse rischiare di fare una caricatura della diva del cinema italiano, la versione data ad Alberto Matano nel corso de La Vita in Diretta appare diversa.

Perché Alessandra Mussolini non ha voluto imitare Sophia Loren

Alessandra Mussolini ha spiegato che non è stato facile per lei prendere la decisione di rifiutarsi di imitare Sophia Loren. Insieme a Emanuela Aureli avrebbe tentato di comprendere i motivi del suo malessere in rapporto a questa performance. Sembra che la chiave del disagio che ha provato, sia nella somiglianza di Sophia Loren con sua madre:

Ho avuto un crollo emotivo. Io non so bene la dinamica, me l’ha fatto capire Emanuela Aureli. Non è vero che noi sappiamo chi imiteremo nelle prossime puntate. Io mi sono bloccata, provavo un senso di disagio. Perché zia in quel film è uguale a mia mamma, io ho tre donne che sono i tre amori della mia vita, nonna Romilda, zia Sophia e mia madre. Zia era identica a mamma. Quindi è un fatto mio, non ce la faccio.

La concorrente di Tale e Quale Show attende un piano B

Alessandra Mussolini è tornata a precisare che il problema è stato l'eccessivo coinvolgimento che provava in quell'imitazione: "Non è che non mi diverto, c'è troppo coinvolgimento. Io mi sono messa a piangere con Emanuela. Lei mi ha detto che dovevo capire perché mi stessi bloccando. Il perché è che io in lei vedo mamma. Non ce la faccio". E ha concluso spiegando che c'è chi si sarebbe arrabbiato perché avrebbe fatto perdere loro una giornata: