Morte Papa emerito Benedetto XVI, cambio programmazione Rai: lo Speciale Tg1 ritarda L’anno che verrà La morte Papa emerito Benedetto XVI ha modificato il palinsesto Rai: lo Speciale Tg1 ritarda L’anno che verrà che andrà in onda alle 21.30, cancellati Linea Bianca, Passaggio a Nord-Ovest e Italia sì!.

A cura di Gaia Martino

È morto a 95 anni Joseph Ratzinger. Il papa emerito Benedetto XVI si è spento oggi a Roma, alla vigilia del nuovo anno. La notizia, non del tutto inaspettata essendosi le sue condizioni di salute aggravate negli ultimi giorni, ha fatto sì che i palinsesti televisivi modificassero le messe in onda tradizionali di Capodanno. Da lunedì 2 gennaio la salma sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano, giovedì 5 gennaio si svolgeranno i funerali che saranno trasmessi in diretta su Rai Uno, secondo quanto fa sapere Tv Blog. Oggi, 31 dicembre 2022, tutto il palinsesto Rai è stato modificato con Speciali dedicati al Papa Emerito.

Le variazioni del palinsesto Rai oggi

Oggi, sabato 31 dicembre 2022, la notizia della scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI ha modificato la programmazione televisiva. Tutto il palinsesto di Rai Uno sarà puntellato da Speciali che intervalleranno l'intrattenimento dell'ultimo giorno dell'anno. Dopo "Ratzinger la roccia di Dio" alle 14, andrà in onda uno Speciale Tg 1 alle ore 15 seguito da una puntata speciale di A Sua Immagine alle ore 16. Previsto inoltre uno Speciale Tg 1 dalle 17 alle 18.45, prima di dare la linea all'Eredità.

Uno Speciale TG 1 in onda su Rai Uno andrà in onda questa sera, subito dopo il Discorso di Fine anno del Presidente Mattarella, prima della diretta da Perugia di Amadeus con L'anno che verrà, che inizierà dunque alle 21.35, stando a quanto si legge sulla Guida Tv Rai. Cancellati dunque dalla programmazione odierna i programmi Linea Bianca, Passaggio a Nord-Ovest e Italia sì!.

I funerali di Papa Ratzinger il 5 gennaio in diretta tv

I funerali del Papa Emerito Benedetto XVI si terranno giovedì 5 gennaio 2023 alle 9.30 in Piazza San Pietro, presieduti dal Santo Padre, Papa Francesco. Tv Blog fa sapere che il saluto a Papa Ratzinger sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno.