Dove vedere i funerali di Papa Benedetto XVI in tv: canale e orario I funerali di Papa Ratzinger Benedetto XVI saranno celebrati nella giornata di domani, 5 gennaio, alle 9.30 nella basilica di San Pietro. A celebrarli sarà Papa Francesco. La cerimonia in diretta tv su diverse reti.

Nella giornata di domani, 5 gennaio, saranno celebrati i funerali di Papa Ratzinger Benedetto XVI. La cerimonia funebre si svolgerà in maniera simile a quella di un Pontefice, ma sarà modificata in diversi aspetti. Ci saranno elementi originali che daranno al rito una sua originalità: mancheranno gli elementi più attinenti al Pontefice regnante, come le suppliche finali, la supplica della Diocesi di Roma e delle Chiese orientali, specifiche del Papa attivo. I funerali si svolgeranno giovedì alle 9:30 nella basilica di San Pietro, e a celebrarli sarà Papa Francesco. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Rai1 a cura del Tg1. Ma non solo: tutta la televisione, nella giornata di domani, sarà orientata con speciali e approfondimenti e dirette.

Lo speciale di Rai1 comincerà alle 8.45, a cura della redazione del Tg1, che andrà avanti senza interruzione fino alle 12. Su Canale 5, la redazione di Mattino Cinque News andrà in onda a partire dalle 8.35 e proseguirà fino alle 13, per dare poi la linea al Tg5. I funerali saranno in diretta anche su Tv2000, l'emittente controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tutto sarà disponibile sia in diretta televisiva, sia in streaming sui vari portali dedicati (RaiPlay, Mediaset Play).

Dopo la cerimonia funebre, le spoglie di Papa Ratzinger saranno sepolte nelle Grotte Vaticane, sotto la basilica di San Pietro, dove sono seppelliti molti altri papi, in quella che fu la prima tomba di Giovanni Paolo II. Questa è stata una delle volontà di Papa Ratzinger. Nella bara ci saranno monete e medaglie che sono state coniate durante il suo Pontificato. Ci saranno anche i pallii, i paramenti liturgici indossati durante la sua vita ecclesiastica. Nella bara, inoltre, verrà inserito il rogito: un testo scritto che descrive il suo Pontificato, posto in un cilindro di metallo all'interno del feretro.