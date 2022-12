I funerali di Benedetto XVI il 5 gennaio a San Pietro: celebrerà papa Francesco I funerali del Papa emerito Benedetto XVI saranno celebrati giovedì 5 gennaio, alle 9.30, in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa Francesco.

A cura di Susanna Picone

Giovedì 5 gennaio 2023 alle 9:30 del mattino si svolgeranno i funerali di Benedetto XVI, morto oggi all'età di 95 anni dopo una lunga malattia. A presiedere sarà papa Francesco.

A darne notizia è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Bruni, nel corso di un briefing, ha anche spiegato che Benedetto XVI aveva ricevuto l'estrema unzione mercoledì pomeriggio al monastero Mater Ecclesiae.

Da lunedì 2 gennaio la salma del Papa emerito Benedetto sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Poi giovedì, dunque, i funerali del predecessore di papa Francesco.

I funerali di Ratzinger nel segno della semplicità

"Giovedì 5 gennaio alle 9:30 ci saranno i funerali in Piazza San Pietro presieduti dal Santo Padre", ha annunciato il direttore della Sala Stampa questa mattina. "Il Papa emerito Benedetto XVI aveva ricevuto l'Unzione degli infermi mercoledì scorso al termine della messa nel pomeriggio", ha detto confermando quindi che "da lunedì dovrebbe essere presente il corpo del Papa emerito nella basilica di San Pietro, per le preghiere, per un ultimo saluto, un incontro con tutti quei fedeli che volessero recarvisi".

Bruni ha poi fatto sapere che "assecondando il desiderio del Papa emerito, i funerali si svolgeranno nel segno della semplicità": "Assecondando il desiderio del Papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri". "La richiesta esplicita da parte del Papa emerito è che tutto fosse all'insegna della semplicità, per quanto riguarda i funerali, i riti, i gesti di questo tempo di dolore", ha aggiunto il portavoce della Santa Sede.

Papa Francesco presiederà questa sera con i fedeli il rito dei Primi Vespri e del Te Deum di fine anno, come previsto alle ore 17, nella Basilica di San Pietro, ha intanto chiarito Bruni parlando ai giornalisti. Il rito dunque si terrà nonostante la morte del Papa emerito: Bruni non ha specificato se avrà dei cambiamenti dopo la notizia del decesso del Papa emerito Benedetto avvenuto proprio stamane in Vaticano.