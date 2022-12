Stop a Mi casa es tu casa, lo show con Cristiano Malgioglio si ferma per una settimana Rai 2 cambia la programmazione per evitare che il programma sia penalizzato dalla sovrapposizione con la partita Francia-Marocco.

A cura di Andrea Parrella

Sarebbe dovuta andare in onda mercoledì 14 dicembre, in prima serata su Rai2, la seconda puntata di Mi Casa es Tu Casa, il format affidato alla conduzione di Cristiano Malgioglio che intervista i suoi ospiti in casa sua. Al contrario, il secondo atto della trasmissione viene posticipato da Rai2 e rimpiazzato con un film.

La ragione sembra scontata, visto che in contemporanea in onda su Rai1 andrà in onda la seconda semifinale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Marocco. Una partita che decreterà la seconda finalista dei Mondiali e che potrebbe andare ai supplementari, se non ai rigori, finendo per sovrapporsi quasi del tutto allo show di Malgioglio, rischiando di penalizzarlo fortemente in fatto di ascolti.

Cosa andrà in onda al posto di Mi casa es tu casa

Di conseguenza mercoledì 14 dicembre in prima serata su Rai 2 non ci sarà Mi casa es tu casa, bensì il film in prima visione Il Principe Dimenticato con Omar Sy, così come indica attualmente la guida Tv del sito RaiPlay. Subito dopo, come previsto, la messa in onda regolare della puntata di Bar Stella, condotto da Stefano De Martino.

Non è ancora chiaro se la seconda delle cinque puntate previste per Mi Casa es tu casa, con ospite Ilona Staller in arte Cicciolina, slitterà direttamente al 21 dicembre o se verrà recuperata nei prossimi giorni. Di certo Rai2 darà una comunicazione nelle prossime ore.

Gli ascolti di Mi casa es tu casa

Intanto l'esperimento del primo programma condotto da Cristiano Malgioglio, vero jolly della Tv in questo momento, ha dato esiti parzialmente positivi. In termini di ascolti la prima puntata del programma ha raccolto una media di 919.000 spettatori pari al 5.3%, in una serata caratterizzata da scarsa concorrenza sulle altre reti. Toccherà capire se il programma sarà in grado di crescere nel periodo natalizio.