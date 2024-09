Monica Setta sulla gaffe a Unomattina In Famiglia: “Problemi di audio, non volevo infierire su nessuno”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

"Non era mia intenzione infierire su nessuno". Raggiunta dall'Ansa, Monica Setta ha commentato la gaffe avvenuta questa mattina, domenica 29 settembre, durante Unomattina In Famiglia. La conduttrice del programma, insieme a Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, si è lasciata andare ad alcuni commenti sul concorrente Carmelo durante il gioco Canta che ti passa. I tre non sapevano che il loro microfono fosse ancora acceso.

Il chiarimento di Monica Setta sull'accaduto

Monica Setta ha spiegato che le sue parole, rivolte al concorrente Carmelo, non volevano in alcun modo essere offensive. La conduttrice ha precisato che ci sono stati alcuni problemi con l'audio durante il programma: "Non era mia intenzione infierire su nessuno. Oggi a Unomattina in famiglia ci sono stati problemi di audio durante il talent ed io, nello specifico, non ero riuscita a sentire nemmeno il nome del concorrente".

Setta ha poi precisato di aver chiarito l'episodio anche con i vertici dell'azienda di Viale Mazzini e si è scusata se in qualche modo il concorrente si è sentito offeso, dal momento che in breve tempo l'episodio è diventato virale sui social:

Ho scritto subito una lettera ai vertici dell'azienda e alla commissione di Vigilanza Rai per fornire ogni chiarimento in merito all'episodio che è diventato virale sul web. Mi spiace se il rilancio mediatico ha offeso il concorrente che in studio non ha subito alcuna ‘umiliazione', anzi è stato da me lodato perché bravissimo a fare quel che doveva fare, cioè cantare.

Cosa è successo a Unomattina In Famiglia

Durante il gioco Canta che ti passa, parte del programma Unomattina In Famiglia, Monica Setta e gli altri due conduttori hanno commentato l'esibizione del concorrente Carmelo. I tre non pensavano che i loro microfoni fossero ancora accesi e così si sono lasciati andare a commenti sull'aspetto fisico dell'uomo, come "Madonna mia, ma chi è?", "Ma è maschio o femmina?". Sui social la gaffe e il momento è in breve diventato virale.