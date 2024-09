video suggerito

Mara Venier perde la pazienza a Domenica In, il rimprovero in diretta della conduttrice Momenti di tensione durante la diretta di Domenica In, con Mara Venier e la regia che non si intuiscono e la conduttrice che rimprovera, spazientita, i colleghi dietro la telecamera.

A cura di Andrea Parrella

Imprevisto a Domenica In, con Mara Venier che striglia la regia e si spazientisce nel corso della diretta di domenica 29 settembre. La conduttrice non è riuscita a trattenere un gesto di stizza nei confronti dei suoi collaboratori in un preciso momento della trasmissione, di ritorno da una pausa pubblicitaria, quando a causa di un malinteso l presentatrice si è trovata costretta a strigliare la squadra del programma.

Il battibecco in studio a Domenica IN

La diretta è l'essenza di Domenica In e Mara Venier lo sa bene, cosa la presentatrice ha interiorizzato alla perfezione il meccanismo di mostrare al pubblico anche aspetti che riguardano la gestione del programma e tutto quello che accade alle spalle della telecamera. Non senza sbavature e imprevisti, come successo nella puntata di ieri, quando tornando in onda da una pausa pubblicitaria esordisce aprendo lo spazio con il lancio di un filmato. "Partirei con questo filmato", dice alla regia, per poi ripetere la frase. A seguito di qualche secondo di attesa e di silenzio, si sente la voce dalla regia che le conferma di essere in onda e, a quel punto, Venier conferma spazientita: "Esatto, e io dico che partirei con questo filmato". "Perfetto Mara", si sente dalla regia, con la conduttrice che ringrazia sarcastica.

La "sfuriata" di Mara Venier a maggio

Non è la prima volta che Mara Venier si mostra infastidita nel corso della diretta di Domenica In. Era successo anche lo scorso maggio, nel corso dell'intervista alla moglie di Mike Bongiorno, chiedendo alle persone in studio di fare silenzio, viste le circostanze specifiche. "Silenzio ragazzi" aveva inizialmente detto Venier, poi, poco dopo, aveva interrotto l'intervista per rimproverare il pubblico in studio: "Per favore silenzio, vi chiedo silenzio e rispetto. Non l'ho mai fatto quest'anno, però stiamo parlando con la signora Bongiorno. È un momento delicato, emozionante per noi, quindi silenzio, grazie".