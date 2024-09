video suggerito

Gaffe a Uno Mattina In Famiglia, i commenti sul telespettatore in collegamento: "Ma è maschio o femmina?" Gaffe a Uno Mattina in Famiglia durante il gioco "Canta che ti passa". Durante la presentazione del concorrente da Palermo, Carmelo, i microfoni di alcuni presenti in studio sono rimasti accesi: "Ma è maschio o femmina?", "Mamma mia, ma chi è questo?", le parole ascoltate dai telespettatori.

A cura di Gaia Martino

A Uno Mattina In Famiglia, questa mattina di domenica 29 settembre 2024, durante il gioco "Canta che ti passa" che vede il coinvolgimento del pubblico da casa, si è verificata una gaffe che sta facendo ora il giro dei social. Durante il gioco nel programma condotto da Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini, si è collegato in diretta un uomo, Carmelo, che ha cantato Il mondo di Jimmy Fontana. Alcuni in studio hanno commentato l'aspetto del concorrente nonostante i microfoni fossero accesi.

Cosa è successo prima della performance di Carmelo

Carmelo, 69 anni, di Palermo, si è esibito questa mattina a Uno Mattina In Famiglia durante il gioco "Canta che ti passa". L'uomo dalla capigliatura simile a quella che sfoggiava Nino D'Angelo, il caschetto, prima di cantare Il mondo di Jimmy Fontana, si è presentato davanti alle telecamere di Rai 1, in collegamento da casa. I presenti in studio non sapevano di avere i microfoni accesi e si sono lasciati andare a diversi commenti sul suo aspetto. "Madonna mia, ma chi è?", "Un pensionato di 69 anni", le parole di qualcuno nella giuria. E poi ancora: "Ma è maschio o femmina?".

I commenti in sottofondo sono proseguiti durante la performance dell'uomo. "Ma che ha questo? Si sente male", le parole di qualcun altro presente in studio.

I giudizi per Carmelo dopo la performance

Carmelo, dopo aver cantato il celebre brano di Jimmy Fontana, ha ricevuto numerosi applausi e i complimenti della giuria. "Sei stato bravo, ci piace il tuo stile. Sei un personaggio, complimenti", hanno dichiarato Maria e Veronica. Monica Setta ha aggiunto: "Bellissima canzone, l'hai saputa interpretare alla perfezione". Anche Federica Gentile ha fatto i complimenti al signor Carmelo: "Sono stupita, ha cantato con l'auricolare del cellulare. È difficile senza microfono".