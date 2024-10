video suggerito

Allarme antincendio a Uno Mattina In Famiglia, gelo in studio durante la diretta: “Evacuare i locali” Pochi secondi di panico nello studio di Uno Mattina In Famiglia nella puntata di oggi, 6 ottobre 2024. Indrig Muccitelli stava intervistando il professore Paolo D’Achille quando è partito l’allarme antincendio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Uno Mattina in Famiglia di questa mattina, 6 ottobre 2024, su Rai 1, durante l'intervista a Paolo D'Achille, professore di linguistica italiana, è partito l'allarme antincendio in studio. La voce all'altoparlante che ha recitato "Attenzione, evacuare i locali" ha generato il panico per qualche secondo: la conduttrice Ingrid Muccitelli, dopo un veloce confronto con la regia, ha portato subito ordine avvisando i telespettatori e il suo ospite che si era trattato di un errore.

Il video dell'allarme antincendio in diretta: cosa è successo

Un insolito avviso all'altoparlante ha interrotto le spiegazioni linguistiche del professore Paolo D’Achille, ospite in studio di Uno Mattina in Famiglia, facendo sì che in studio calasse un vero e proprio gelo. "Attenzione, allarme antincendio attivato. Evacuare subito i locali utilizzando le vie di uscite e raggiungere un luogo sicuro esterno prestabilito" ha recitato una voce all'altoparlante durante la diretta di questa mattina, 6 ottobre 2024. Ci ha pensato la conduttrice Ingrid Muccitelli, pochi secondi dopo, a tranquillizzare tutti i presenti in studio e i telespettatori: "Il bello della diretta, c'è un errore. Chi sta ascoltando da casa sappia che è un errore, ci stanno facendo cenno che possiamo continuare tranquillamente ad andare in onda. Ce lo dite voi se dovessimo alzarci e andare via". La puntata è poi proseguita senza più interruzioni.

La puntata di Uno Mattina In Famiglia del 6 ottobre

Nella puntata di Uno Mattina In Famiglia del 6 ottobre 2024 i conduttori Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini hanno offerto ai telespettatori le previsioni meteo con il colonnello Francesco Laurenzi , la rubrica "Chi fa da sé" con Lucia Cuffaro, il servizio Andar per parchi. Tra gli Ospiti in studio anche Antonino Monteleone, ex iena de Le Iene oggi alla conduzione de L'altra Italia su Rai2.