“La coppia che ha fatto più sesso al GF VIP?”, la risposta di Miriana Trevisan Miriana Trevisan terminato il GF VIP racconta cosa accadeva nella Casa durante la notte, molte coppie si scambiavano effusioni e andavano anche oltre.. Poi la frecciatina al veleno contro Soleil.

A cura di Gaia Martino

Miriana Trevisan terminato il percorso al Grande Fratello VIP è stata ospite di Casa Chi ed ha raccontato alcuni retroscena della Casa, in particolare cosa accadeva nella notte, quando si spegnevano le luci. In questa edizione sono nate diverse coppie, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, poi Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, e la Trevisan si è trovata spesso, se non sempre, ad ascoltare nella notte le loro effusioni, le loro dichiarazioni d'amore. L'ex gieffina ha detto la sua riguardo i protagonisti di queste love story e non è mancata una frecciatina al veleno contro Soleil Sorge con cui si è scontrata diverse volte nel corso del reality.

Notti di passione al GF Vip

Miriana Trevisan ha raccontato cosa succedeva nella notte nella Casa del Grande Fratello VIP tra le coppie, dando anche un'opinione su loro. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si scambiavano parole d'amore giorno e notte.

Alex e Delia? Sono belli scoppiati. Io vivevo nella stanza arancione, sentivo le cose più sconce e le dichiarazioni d'amore. Basciano e Sophie prima di addormentarsi si dichiaravano amore, anche appena svegli. Lulù e Manuel erano notturni. Io vivevo in una stanza molto erotica. La coppia che ha consumato di più? Secondo me Lulù e Manu.

L'ex gieffina e volto di Non è la Rai ha poi detto la sua su Gianmaria e Federica tirando in ballo anche Soleil, ex di Antinolfi.

Gianmaria e Federica li vedo molto bene. Una donna così per Gianmaria…dopo Soleil, dico caspita questa donna è oro colato, puro.

La confessione su Pago

Ormai con Pago, papà di suo figlio, è rimasto solo un rapporto di pura amicizia. Ha escluso ogni possibilità di ritorno con il cantante, Miriana ha confessato di volergli bene come un fratello: