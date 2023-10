Milly Carlucci: “Mai pensato di lasciare la Rai. D’urso e Bruganelli a Ballando? Solo gossip” Milly Carlucci è alle postazioni di partenza per la nuova edizione di Ballando con le stelle al via dal sabato 21 ottobre su Rai 1. La conduttrice annuncia un’edizione ricca di sorprese, ma non per quanto riguarda la squadra in giuria, che non ha alcuna intenzione di cambiare.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Milly Carlucci è pronta per il debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via da sabato 21 ottobre su Rai 1. Instancabile lavoratrice, la padrona di casa è già da mesi all’opera per il nuovo viaggio in prima serata che sta per iniziare. “A venti giorni dalla fine ero già sulla nuova edizione”, racconta al settimanale Chi. “Lasciare la Rai? Non ci ho mai pensato. Anche perché sono così felice di aver incontrato nella mia vita Ballando con le stelle, che non ho motivi di pensare ad altro. È un progetto a dir poco polarizzante”.

Nuovo cast ma stessa giuria a Ballando con le stelle

Tra le curiosità del pubblico c’è senz’altro quella sui nomi dei concorrenti che scenderanno in pista a danzare, ma anche sulla giuria. Nel corso degli ultimi mesi sono stati fatti diversi nomi, come quello della fuori uscita dal Grande Fratello Sonia Bruganelli, per la quale si pensava fosse stato riservato un posto su Rai 1. Niente di vero, così come per quanto riarda Barbara d’Urso, che fino a dicembre è legata al contratto Mediaset. “Sono due donne che stimo moltissimo, ma al momento si tratta solamente di mero gossip da social”, conferma la conduttrice, che è fierissima della sua squadra. “Trovare e mantenere l’equilibrio dopo quattro ore di diretta e dopo sette anni di seguito non è affatto semplice. Inoltre, cosa non fa poco, molte giurie sono guidate da un “phonak”, mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e dei concorrenti”, racconta a Chi.

(Rosanna Lambertucci, Milly Carlucci, Simona Ventura e Lorenzo Tano, foto Chi)

I concorrenti della nuova edizione di Ballando

Nel cast della nuova edizione del programma spicca sicuramente la presenza di Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, che porterà su Rai 1 una ventata di nostalgia, inevitabilmente. “Sarà l’edizione delle storie del sorriso, del divertimento, ma anche dei ricordi e della commozione”, racconta Milly Carlucci. Al suo fianco scenderanno in pista anche Rosanna Lambertucci e Simona Ventura, che la conduttrice definisce “due colleghe, amiche, combattenti. Le lega il carattere e una certa resilienza”. Elemento novità sarà load presenza di Lorenzo Tano, il giovane figlio di Rocco Siffredi, che per la prima volta si avvicina alla tv tradizionale. Con la sua storia porterà un mondo comunque diverso rispetto a quello del padre: “È sicuramente il figlio di una star del porno”, specifica Carlucci, “ma qui rappresenta solo se stesso”.