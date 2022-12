Micol Incorvaia sul rapporto con Tavassi: “Forte alchimia ma non ho l’esigenza di andare oltre” Al GF VIP Micol Incorvaia ha spiegato di non sentirsi pronta per fare un passo avanti con Edoardo Tavassi, “Lui mi piace tantissimo, è una cosa così bella che se dovesse sfociare in qualcosa vorrei viverla senza le telecamere”.

A cura di Gaia Martino

Questa sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha parlato anche degli "Incorvassi", la ship formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due hanno instaurato un rapporto intimo ma ancora nessun bacio li ha uniti: la sorella di Clizia ha confessato di provare interesse per il suo inquilino ma non reggerebbe la pressione delle telecamere qualora dovesse scattare la scintilla. Dopo aver trascorso la notte insieme tra coccole ed effusioni sotto le coperte durante la settimana, l'ex dell'Isola dei Famosi si è interrogato sul reale interesse dalla sua inquilina, sostenendo di non sentire da parte sua le stesse sensazioni. "Se sentissi il bisogno di dargli un bacio glielo darei, ora non so se voglio farlo" sono state le parole della concorrente stasera. "Lei ha paura di farsi vedere dal padre, dallo zio, dalla madre, dalla zia, dal portiere del condominio e quindi si vergogna" ha scherzato Tavassi nella clip mandata in onda su Canale5.

Le parole di Micol Incorvaia su Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi non è ancora riuscito a conquistare al 100 % Micol Incorvaia. Sebbene i due stiano sempre insieme, la concorrente non si è ancora lasciata del tutto andare. In diretta ha confessato di non essere pronta per "qualcosa in più" perché teme il "controllo" delle telecamere.

Tra noi c'è una forte alchimia, lo sto conoscendo pian piano e mi piace, non ho mai avuto l'esigenza di andare l'oltre. Penso sia una cosa tanto bella, se domani dovesse sbocciare qualcosa vorrei viverla senza la pressione delle telecamere.

Tavassi alle parole di Micol Incorvaia ha subito scherzato sostenendo di star ricevendo un due di picche: il Vip durante la settimana ha anche provato a farsi aiutare da Luca Salatino e Antonino Spinalbese, "La donna vuole l'uomo deciso" è stato il consiglio dell'ex tronista.