Edoardo Tavassi vorrebbe di più da Micol: “Non mi cerchi mai, sembra che non ti importi niente” Edoardo confida a Micol di non sentirsi abbastanza considerato da lei. “Sono sempre io a cercarti, quando vieni tu è perché lo dice Giaele”, si lamenta. “Così sembra tutto una forzatura, dopo un po’ mi rompo. Io ho voglia di passare del tempo con te e cerco sempre dove stai”.

A cura di Giulia Turco

Prime frizioni tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due di recente si sono avvicinati e nella Casa del GFVip hanno dato vita ad un legame molto positivo per entrambi. Micol è nel mirino delle altre donne della Casa e in Edoardo ha trovato un amico con il quale condividere momenti di sincera serenità.

Prime frizioni tra Edoardo Tavassi e Micol

Tra loro però sembra essere scattato qualcosa di più. Hanno trascorso la notte insieme, tra coccole ed effusioni sotto alle coperte, anche se Tavassi ha ribadito che tra loro non è successo nulla di davvero fisico. Quel che è certo è che c’è una complicità, che in qualche modo sentono di dover spiegarsi a vicenda. “A me non va di essere sempre quello che va a cercare l’altro, in amicizia come in qualsiasi altro tipo di rapporto”, si è lamentato Edoardo. “Ogni volta che venivo a cercarti, mi respingevi e comunque l'ho fatto”, ha ribattuto lei. “Sì ma io così vedo tutto come una forzatura, come se qualcun altro ti ha detto di venire da me. Dopo un po’ mi rompo, non voglio essere sempre io. Così sembra che non ti frega. Io ho voglia di passare del tempo con te, cerco sempre dove stai”.

Cos’è successo tra Edoardo e Micol sotto alle coperte

Di sicuro la notte trascorsa insieme ha accelerato quello che c’è tra loro. Dopo la diretta del 28 novembre infatti i due coinquilini hanno deciso di concedersi uno spazio di privacy rispetto al resto del gruppo. “Stiamo dormendo insieme. Mi piaci, che cosa devo fare, sei stata così ingenua a venire qui dentro”, le ha confessato Edoardo. "Sicuramente fuori ti voglio nella mia vita. Tu sei una certezza". Anche Micol è abbastanza certa di volere lo stesso, anche se è più cauta: "Anche io sono abbastanza certa, ma essendo passato un mese e vedendo come sono gli equilibri qua dentro non si può mai sapere. Magari è tutto falsato dal fatto che siamo chiusi qui in questo microcosmo".