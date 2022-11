Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip, la notte insieme e il video del bacio sotto le coperte Dopo la puntata del 28 novembre del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno trascorso la notte insieme sotto le coperte. Il loro rapporto sta diventando sempre più intimo e, dai video del momento diffusi sui social, pare sia scattato un bacio a stampo. “Mi piaci, che ca**o devo fare?”, ha detto il concorrente.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stati sinceri uno con l'altra, ammettendo di provare un interesse reciproco e di avere la voglia di conoscersi meglio, i due concorrenti hanno passato la notte insieme nel van.

La notte insieme di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Dopo la diretta del 28 novembre del GF Vip, Micol ed Edoardo hanno deciso di dormire insieme. Sono usciti dalla casa e si sono appartati nel van in giardino, lontano da tutto il resto dei concorrenti. Hanno così trascorso la serata sotto le coperte, coprendosi fin sopra il volto. Le attente telecamere della Casa hanno ripreso ogni loro parola e movimento sospetto. "Stiamo dormendo insieme. Mi piaci che ca**o deve fare, sei stata così ingenua a venire qua dentro", ha detto Edoardo Tavassi alla coinquilina. "Stiamo letteralmente non dormendo. Scusami papà, scusami mamma, scusatemi tutti", ha risposto lei. Tra loro è scattato un bacio, che in molti fan stavano aspettando da sempre.

"Sicuramente ti voglio nella mia vita", la confessione di Edoardo

Se finora era stato Edoardo Tavassi a giocare più a carte scoperte, ammettendo fin da subito di essere attratto dalla coinquilina, ora anche Micol ha messo le cose in chiaro. In particolare ha raccontato un episodio che le ha fatto capire di non poter più fare a meno di lui: il momento in cui Alfonso Signorini, durante una delle ultima puntate, ha detto ad Edoardo che fuori dalla Casa c'era la donna della sua vita ad aspettarlo. "Da una parte ero contenta, dall'altra pensavo ‘se non mi ca*a più come ca**o faccio, non ce la posso fare senza di lui".

Poi Edoardo ha pensato al futuro, una volta finita l'esperienza nella Casa più spata d'Italia: "Sicuramente fuori ti voglio nella mia vita. Tu sei una certezza". Anche Micol è abbastanza certa di volere lo stesso, anche se crede che il tempo nella Casa sia percepito un pò diversamente: "Anche io sono abbastanza certa, ma essendo passato un mese e vedendo come sono gli equilibri qua dentro non si può mai sapere. Magari è tutto falsato dal fatto che siamo chiusi qui in questo microcosmo". "Io sono così anche fuori", ha ribattuto Edoardo.