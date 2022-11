Micol Incorvaia attacca Antonella Fiordelisi: “Fino a una settimana fa stavi dietro ad Antonino” Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi si scontrano nuovamente e non se le mandano a dire. La nuova arrivata risponde alle accuse della schermitrice secondo cui sarebbe sempre in cerca di attenzioni e clip in puntata.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da quando Micol Incorvaia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip la tensione con Antonella Fiordelisi non è mancata, d'altronde si tratta della ex fidanzata dell'attuale flirt della schermitrice, per cui un sano battibeccare era più che scontato. Le due, però, hanno avuto un confronto piuttosto acceso nelle ultime ore, dal momento che la nuova arrivata viene accusata di ricercare pretesti per avere una clip in puntata, ma a queste accuse la gieffina risponde piuttosto piccata.

Le accuse di Antonella Fiordelisi a Micol Incorvaia

Antonella Fiordelisi, vuoi per gelosia, vuoi per dinamiche interne alla Casa, ritiene che Micol Incorvaia trovi situazioni in cui infilarsi, soprattutto quando c'è di mezzo Edoardo Donnamaria, in modo da poter attirare l'attenzione su di sé. Micol, però, ricorda alla coinquilina che sin dal suo arrivo è sempre stata lei ad avere un atteggiamento piuttosto ostico nei suoi confronti e che qualora dovessero mai chiederle un'opinione sulla loro coppia non si tirerà indietro nel pronunciarla:

Certe cose non mi appartengono proprio. Anzi, tu mi hai accusata di cose che in primis appartengono al tuo carattere e non al mio. E ti dico quali sono, però ci arrivo con calma. Eravamo seduti lì sui divani e Edoardo scherzando mi ha detto ‘vuoi essere picchiata?’ e giocava. Però io mi sono allontanata e gli ho detto ‘io non voglio avere contatti, io da ieri sera ho deciso di prendere le distanze. Io non devo parlare di voi? Se mi chiedono le cose io rispondo, facciamo tutti lo stesso reality. Sai anche come funziona il confessionale. Facciamo parte tutti di questo gioco. Sai come funzionano certe cose.

La risposta di Micol

Fiordelisi, però, non ci sta e continua ad attaccare Micol che infastidita, replica alla gieffina facendole notare il comportamento da lei adottato da prima che entrasse suo padre nella casa: "Ti sei fatta male i calcoli perché pensavi che fossi una cretina. Non accetto certe accuse da te. Scusa, ma fino ad una settimana fa, prima che entrasse qui tuo padre, sei andata da Antonino a dirgli ‘te la sei giocata male’. E tu saresti quella rispettosa degli altri? No amica mia, no tesoro bello. Tu la regina del voler apparire e della ricerca della clip. Ogni volta in puntata cerchi di fare la protagonista. Dici a me che sono alla ricerca delle clip?”

Leggi anche Antonella Fiodelisi avrebbe avuto un flirt con Francesco Monte, sembra una ripicca per Giulia Salemi

Tu la regina del voler apparire e della ricerca della clip. Ogni volta in puntata cerchi di fare la protagonista. Dici a me che sono alla ricerca delle clip?”