Michele Esposito torna ad Amici come ballerino professionista: “Non vedo l’ora” “Continuerò come professionista ad Amici, lo posso confermare. Non vedo l’ora”, ha fatto sapere il ballerino nel corso di un’intervista video a tu per tu con Lorella Cuccarini. “La Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me”.

A cura di Giulia Turco

Michele Esposito è nel nuovo team di professionisti di Amici 2022/2023. Il ballerino ha vinto il primo posto nella categoria danza della passata edizione, dopo essersi ingraziato la maestra Celentano che lo ha ritenuto a lungo il suo pupillo. Ora la notizia del ritorno nel talent show di Maria De Filippi è ufficiale, lo ha confermato lui stesso.

Leggi anche Chi è Emanuel Lo, nuovo professore di ballo ad Amici 22 e compagno di Giorgia

La conferma di Michele Esposito sul ritorno ad Amici

“Continuerò come professionista ad Amici, lo posso confermare. Non vedo l’ora”, ha fatto sapere il ballerino nel corso di un’intervista video a tu per tu con Lorella Cuccarini. “La Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole”. Insegnamenti che si sono rivelati fondamentali. Non mancano le parole di stima del ballerino nei confronti della conduttrice: “Maria è sempre stata disponibile con tutti, ogni volta che avevamo bisogno di qualcosa ce lo faceva avere”. Il suo ritorno nella scuola sarà sicuramente ben accolto. Quando vinse il programma per la sua categoria disse: “Penso che questa opportunità mi permetterà di aiutare la mia famiglia economicamente. Vederli sorridere è stato uno dei più grandi regali che ho potuto fare loro”.

Chi sono gli altri nuovi professionisti ad Amici

Oltre alla riconferma di Giulia Stabile e alla new entry di Michele Esposito, si vocifera della possibilità che anche Nunzio Stancampiano possa tornare nella scuola. Le indiscrezioni raccontano che il ballerino catanese, attualmente coinvolto in un romantico flirt con Cosmary Fasanelli, abbia rifiutato la proposta di Milly Carlucci, che avrebbe messo gli occhi su di lui per la prossima edizione di Ballando con le stelle, per accettare l’invito di Maria De Filippi. Nel frattempo il programma è alle porte: la nuova edizione partirà con le registrazioni il prossimo 14 settembre e andrà in onda nella domenica pomeriggio di Canale 5 a partire dal 18 settembre.