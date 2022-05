Amici 21, Michele Esposito vincitore della categoria ballo: “Riconosciuti i miei sacrifici” Le prime parole di Michele Esposito. Il vincitore della categoria ballo di Amici 2022 ha spiegato di vedere in questo riconoscimento, un riscatto dopo i tanti sacrifici fatti.

A cura di Daniela Seclì

Michele Esposito è il vincitore della categoria ballo di Amici 21. Il ballerino ha affidato a WittyTv le prime parole dopo la vittoria. Visibilmente emozionato, ha spiegato di vedere finalmente ripagati i suoi sacrifici. Poi, si è detto felice per Luigi Strangis, vincitore di Amici 2022.

Amici 21, le prime parole di Michele dopo la vittoria nella categoria ballo

Michele Esposito, dopo avere alzato la coppa di vincitore della categoria ballo, si è detto emozionato per questo importante riconoscimento. Ha dedicato la vittoria, che corrisponde a un premio di 50 mila euro, alla sua famiglia:

"Provo tante emozioni. Sono felice di questa vittoria. La dedico ai miei genitori e a tutti i miei parenti, che mi hanno sempre supportato in tutto. È stato molto bello battermi e sfidarmi con tutti i ballerini. Erano molto speciali…ognuno aveva qualcosa di speciale".

Michele Esposito allievo di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano non si è sbagliata, quando ha deciso di puntare sul talento di Michele Esposito, difendendolo puntata dopo puntata. Il ballerino ha spiegato di avere imparato tanto non solo sulla danza ma anche su se stesso:

"E alla fine oggi ho vinto. Sono felicissimo veramente, è stato un onore. Mi porterò un sacco di insegnamenti, non solo nel mio stile di danza, anche negli altri stili. Insegnamenti anche sulla mia persona, sui miei sentimenti, su quello che sono e quello che mi piace. Questa vittoria è un riconoscimento per tutti i sacrifici che ho fatto".

Il commento sull'invito di Roberto Bolle

Roberto Bolle ha invitato Michele Esposito a partecipare a un suo spettacolo. A riguardo, il ballerino ha commentato: "Non me l'aspettavo proprio, è veramente un onore sentirsi dire quelle parole ed essere invitato da Roberto Bolle, che è stato uno dei miei idoli". Infine, ha parlato del vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis: "Sono molto contento anche per Luigi che è bravissimo nel suo ed è migliorato anche dall'inizio. Quindi sono molto contento anche per lui".