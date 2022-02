“Mi fa schifo pensare a quello che vedono da casa”, lo sfogo di Soleil Sorge La puntata di ieri al Grande Fratello Vip ha messo finalmente i titoli di coda alla questione triangolare.

Tanto tuonò che piovve. Soleil Sorge ha deciso di prendere le distanze da tutto e tutti e cominciare a giocare un altro tipo di gioco. La puntata di ieri al Grande Fratello Vip ha messo finalmente i titoli di coda all'annosa questione triangolare che ha coinvolto la ex protagonista di Uomini e Donne, Alex Belli e Delia Duran. L'uscita dalla casa dell'attore e modello chiude simbolicamente anche uno dei temi principali della sesta edizione. Ieri sera, Soleil ha avuto un moto di ribellione: "Mi fa schifo pensare a cosa vedono a casa". Delusa per tutto quello che ha fatto, Solei Sorge ha fatto un passo indietro.

Lo sfogo di Soleil Sorge

Eppure proprio pochi giorni fa, Soleil ha fatto forse la cosa più eclatante di quest'anno, baciando con passione proprio Delia Duran. Ma nel rivedere tutto il suo percorso legato al triangolo, Soleil ha voltato le spalle a tutto quello che ha fatto"A casa mi stanno vedendo in queste scene, veramente mi fa schifo". Questa volta Soleil Sorge si è condannata da sola.

Cosa è successo nella puntata del 21 febbraio

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 21 febbraio è stato eliminato Kabir Bedi. In nomination ci sono finiti Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Barù ha incontrato sua sorella Fedra; c'è stata anche una piccola lite tra Katia Ricciarelli e Alex Belli. Manila Nazzaro si è sfogata a distanza contro Kabir Bedi, dopo l'eliminazione di Sandokan. Poi si è appunto chiusa la vicenda che ha coinvolto per tutti questi mesi Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Alex è uscito dalla casa mentre Delia Duran è in finale e non se l'è sentita di uscire fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Adesso, i toni si fanno sempre più caldi perché ogni giorno che passa avvicina i concorrenti allo showdown finale. Chi vincerà questo Grande Fratello Vip?