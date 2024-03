Mew e il rapporto con Matthew dopo Amici23: “Andremo a vivere insieme” Valentina Turchetto, alias Mew, lo scorso gennaio aveva scelto di lasciare Amici23. Ospite nella puntata di Verissimo di sabato 16 marzo spiega i motivi della sua decisione. A proposito del rapporto con il suo fidanzato Matthew, conosciuto nel talent show di Maria de Filippi, rivela: “Andremo a vivere insieme” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite della puntata di sabato 16 marzo di Verissimo, Mew ha spiegato a Silvia Toffanin a la sua scelta di lasciare Amici23, l'emozione di incontrare Maria e i suoi ex compagni del reality show e rivela: "Io e Matthew andremo a vivere insieme".

Mew e il percorso ad Amici

Valentina Turchetto, alias Mew, lo scorso gennaio aveva deciso di lasciare la scuola del talent show insieme al fidanzato Matthew "per motivi personali". La cantante aveva poi spiegato su Instagram che a guidarla in questa scelta c'era il desiderio di prendersi cura della propria salute mentale: "La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita". Mew, tornata come ospite ad Amici23, aveva portato il suo nuovo singolo. La domanda di Silvia Toffanin su come fosse stato rivedere Maria e gli ex compagni la fa commuovere: "Non ero pronta, rivedere i miei amici è stato emozionante. Ho sentito un'energia incredibile". Non aver continuato il suo percorso nel talent non è stata una scelta facile: "Sapevo che impegnandomi avrei potuto fare delle belle cose ma ho dovuto aspettare me stessa, non sarei riuscita a risalire". Per Mew tornare a casa è stato fondamentale, nonostante stia "ancora cercando sé stessa" si dice legata alla sua famiglia e contenta di poter passare del tempo con loro.

Mew ad Amici23: "Ho avuto problemi alimentari, non mangiavo"

Mew racconta che in passato le era già capitato di attraversare momenti difficili. Nonostante inizialmente l'impatto nella scuola di Amici fosse stato molto positivo, caratterizzato da feedback favorevoli, sentiva che qualcosa non stava andando nel verso giusto: "Quando sono entrata nella scuole le emozioni erano forti, il mio percorso è stato bellissimo. Una volta che mi sono ambientata sono ricominciati i pensieri negativi. Se sono uscita è perché ho preferito mettermi al primo posto". La cantante rivela di aver sofferto e di soffrire ancora oggi di problemi alimentari, raccontando che ad Amici non riusciva a mangiare: "Non stavo attraversando un bel momento sia fisicamente che mentalmente, non potevo continuare". Mew sottolinea l'importanza di parlare di salute mentale, definendo "una vittoria" anche il solo riconoscere "che c'è qualcosa che non va".

Matthew e Vanessa, due persone speciali per Mew

Tra le persone che le sono state più vicine durante il percorso ad Amici c'è Maria: "Per me è stata come una madre. È una donna incredibile, mi è sempre stata accanto. Quando vedeva che stavo male mi chiedeva spiegazioni". La cantante si emoziona parlando del fidanzato Matthew, conosciuto proprio all'interno del talent show. Quando Mew aveva deciso di abbandonare il programma, lui l'aveva seguita: "Non volevo che mollasse ma neanche lui stava benissimo. È stato amore a prima vista, ci siamo aiutati e non posso fare a meno di lui. Lui riesce a farmi tirare fuori il meglio di me. Adesso andremo a vivere insieme". Dopo il video messaggio della sorella Vanessa, proiettato in studio, Mew si commuove di nuovo: "Ho la lacrima facile. Mia sorella è una persona incredibile, mi ha insegnato tante cose, come cercare la positività. Mi aiuta tanto e mi manca ora che siamo lontane".