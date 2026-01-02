Memo Remigi: “Con Barbara d’Urso fu amore vero. In quel periodo mia moglie mi buttò fuori casa”

Memo Remigi si mette a nudo e torna a parlare in televisione della sua relazione con Barbara d'Urso. Il musicista è stato ospite di Nunzia De Girolamo nello studio di Ciao Maschio, in onda sabato 3 gennaio alle 17.05 su Rai 1, ripercorrendo senza filtri una vita sentimentale complessa, segnata da relazioni importanti, scelte mai semplici e da un forte senso di responsabilità che, racconta, ha sempre guidato le sue decisioni.

Il racconto di Memo Remigi

Il momento più significativo dell’intervista riguarderà quello in cui Remigi torna con la memoria a una delle storie d’amore più delicate della sua vita: quella con Barbara d’Urso. Un legame nato oltre quarant’anni fa, quando lei aveva appena diciannove anni. "Parliamo di periodi giurassici", scherza l’artista, per poi farsi serio: "È stato un grande amore, sì. Un amore vero, bello e anche molto pulito". Un rapporto inevitabilmente segnato da un'importante differenza d'età tra loro: "Io avevo vent’anni più di lei, anche se non li dimostravo". Remigi sottolinea di averla comunque vissuta con rispetto e intensità. Durata quattro anni, la relazione era nata a Milano poco dopo l’arrivo di Barbara da Napoli: "Ci siamo incontrati lì, io stavo iniziando a farmi una strada. È nata così questa storia".

Il rapporto complicato con la moglie

Quel periodo, però, coincide anche con una fase complicata della sua vita personale e familiare. "In quel periodo mia moglie mi ha buttato fuori di casa…", racconta con un’amara ironia che lascia intravedere il peso emotivo di quelle scelte. Alla domanda se oggi esista ancora un contatto con Barbara d’Urso, la risposta è semplice e definitiva: "No, non ci siamo più sentiti".

Nel corso dell’intervista, Remigi parla anche del rapporto con la moglie Lucia, una relazione spesso al centro di commenti e giudizi esterni. "Sì, una vita complessa […] Quando le chiedevano ‘Lucia, come va il matrimonio?', lei rispondeva sempre: ‘Fra alte e basse'". Nonostante le difficoltà, l’artista rivendica con forza un principio che ha sempre cercato di rispettare: "Sono sempre stato molto responsabile. Non ho mai fatto soffrire le compagne che ho avuto vicino a me, soprattutto con loro non ho mai formato una famiglia".