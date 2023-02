Megan cambia professore ad Amici 22, Ramondo Todaro: “Se non era per me, ora eri a casa” Come già anticipato nel daytime, Megan ha cambiato insegnante ad Amici 22. La ballerina è passata da Todaro e Emmanuel Lo, il suo ex maestro ha commentato così: “Ti diedi la maglia a settembre perché ti conoscevo prima e volevo darti una chance, se non era per il sottoscritto eri a casa”.

A cura di Gaia Martino

Come già anticipato nel daytime settimanale, Megan ad Amici 22 ha chiesto di poter cambiare insegnante. La ballerina ha deciso di affidarsi a Emmanuel Lo per proseguire il suo percorso nel talent show: l'insegnante ha accettato, così come Raimondo Todaro, ormai ex maestro. In studio si è creato però un piccolo dibattito.

Le parole di Megan e la risposta di Todaro

"Da settembre fino ad ora ho fatto un bellissimo percorso di crescita. So che grazie a lei sono qui (rivolgendosi a Todaro, ndr). Questo compito mi ha smosso tutto, arrivavo a casa contenta. Mi sentivo Megan. Non voglio che Todaro ci rimanga male", le parole della ballerina Megan in puntata, favorevole al cambio maestro. "Sono orgoglioso del fatto che un altro professore ti voglia in squadra perché significa che abbiamo fatto un gran bel lavoro. Il motivo per cui ti avevo dato la maglia a settembre è perché ti conoscevo prima e volevo darti una chance, ma eri talmente indietro che non potevi fare dance e commerciale. Paragonata agli altri avevi studiato molto meno. Nelle ultime settimane non c’ero tanto con la testa, ma ti ho spiegato il motivo. Ti ho chiesto scusa per questo. Rimane il fatto che se non era per il sottoscritto eri a casa, è inutile che fate i fighi (rivolgendosi agli altri professori, ndr)", la risposta di Raimondo Todaro che si è detto contento se Megan troverà la sua strada. "Siamo vicino al serale, voglio essere sicura" ha continuato Megan. Dopo un duro scontro con Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ha accettato il cambio.

Emanuel Lo: "Con Raimondo non ha trovato legame"

Il nuovo insegnante di Emmanuel Lo, chiamato a commentare i fatti, ha spiegato che secondo il suo parere Megan cerca un legame particolare: "È una questione di legame tra professore e allievo. Non l'ha trovato in te Raimondo". Poi ha concluso rivolgendosi all'allieva: "Benvenuta".