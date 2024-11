video suggerito

Matteo Fraziano è il vincitore di Tu si que vales 2024 Matteo Fraziano ha vinto l'edizione 2024 di tu sì que vales. L'incoronazione del vincitore è avvenuta in diretta e a scegliere il destinatario del montepremi da 100mila euro è stato il pbiublico a casa che si è espresso attraverso il televoto.

A cura di Stefania Rocco

A vincere Tu sì que vales 2024 è stato Matteo Fraziano, l'artista esperto nella realizzazione di ombre cinesi che si porta a casa il montepremi da 100 mila euro messo a disposizione dal programma. A scegliere il vincitore del talent show condotto da Giulia Stabile, Martin Castrogoiovanni e Alessio Sakara è stato il pubblico a casa che ha espresso la propria preferenza attraverso il televoto. La finale è stata l’unica puntata del programma a essere stata trasmessa in diretta. A giudicare le esibizioni i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, portavoce del voto popolare espresso dagli spettatori in studio. In studio anche tre ospiti: Ilary Blasi, Christian De Sia e Gaia. A contendersi la finalissima sono stati 10 finalisti:

Les Expires (comici);

Hakuna Matata (acrobati);

Emanuele Condoleo (strongman);

Manuel Meledina (musicista e cantante);

Matteo Fraziano (artista delle ombre cinesi);

Colombia Salsa Style (ballerini);

Marceau Bidal (acrobata);

Vlad e Sergey (pole dancer);

Duo Sebas e Sonia (acrobati);

Ssaulabi (arti marziali);

Ruben e Ivan (parkour);

Suore Bologna (cantanti);

Alessandro Serra (attore);

Forbidden Nights (stripper);

Geneviève Côté (imitatrice e rumorista);

The Phobias (maghi horror)

La gara e i vincitori delle quartine

Come ogni anno, la finale di Tu sì que vales è stata articolata a gironi. I finalisti si sono sfidati quartina dopo quartino fino a eleggere i protagonisti della finalissima. A esibirsi durante il primo turno sono stati Colombia Salsa Style, Manuel Meledina, il Duo Sebas e Sonia e gli Ssaulabi. A vincere la prima quartina sono stati proprio questi ultimi, vittoria che ha consentito al gruppo di acrobati di accedere alla fase finale. La vittoria della seconda quartina, invece, è andata a Matteo Fraziano che aveva sfidato i Forbidden Nights, Vlad e Sergey e Geneviève Côté. La terza quartina ha visto invece sfidarsi Rubén e Iván, le Suore Bologna, gli Hakuna Matata e Alessandro Serra. A trionfare sono stati gli Hakuna Matata. L'ultimo gruppo ha visto invece sfidarsi tra loro i maghi horror The Phobias, l'acrobata Marceau Bidal, lo strongman Emanuele Condoleo e i Les Expirés. Ad aggiudicarsi la vittoria dell'ultima quartina sono i The Phobias con un numero spettacolo che li ha visti riuscire a tirare fuori 20 clown da un piccolo armadio singolo.

Chi ha vinto Tu si que vales 2024: Matteo Fraziano guadagna 100mila euro

Si è aggiudicato un premio pari a 100mila euro in gettoni d’oro. Una cifra importante che gli consentirà di investire ancora nella sua formazione.

Domenico è il vincitore della scuderia di Gerry Scotti

Ad aggiudicarsi la vittoria del premio assegnato al campione della Scuderia Scotti è stato il ballerino Domenico, che ha sfidato in finalissima Francesco e Vincenzo. Gerry Scotti se ne era lamentato qualche istante prima: "C'è la possibilità di non far vincere nessuno?".