Ascolti tv sabato 16 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales

A cura di Elisabetta Murina

Il palinsesto televisivo di sabato 16 novembre 2024 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci, che si è concluso senza nessuna coppia eliminata. Canale 5 ha trasmesso la finale di Tu Si Que Vales con Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Balllando con le Stelle 2024 e Canale 5 con Tu Si Que Vales

Ballando con le Stelle, il talent show di Milly Carlucci andato in onda su Rai 1, ha intrattenuto nella serata di sabato 16 novembre 2024, 3.689.000 spettatori pari al 19.4% di share. Durante la puntata nessuna coppia è stata eliminata e ci sono stati diversi momenti emozionanti, come la dedica di Luca Barbareschi alla sorella, ma anche alcuni scontri e frecciatine. Su Canale 5 invece, Tu Si Que Vales ha registrato 3.378.000 spettatori con uno share del 24.7% . Matteo Fraziano è stato incoronato vincitore di questa edizione per decisione del pubblico a casa. Il ragazzo ha conquistato un montepremi di 100mila euro.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 la semifinale di ATP Finals – Sinner-Ruud è stata la scelta di 2.174.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Italia1 I Croods hanno radunato 591.000 spettatori (3.3%), mentre su Rai3 il ritorno di Sapiens – Un Solo Pianeta ha raggiunto 567.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 Chi trova un amico trova un tesoro ha totalizzato 561.000 spettatori (3.3%). Su La7 In Altre Parole ha conquistato 753.000 spettatori con il 4.1%. Sul Nove Accordi & Disaccordi si è fermato a 66.000 spettatori con il 2.2%.