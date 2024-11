video suggerito

Ballando con le stelle 2024, nessun eliminato: la classifica dell’ottava puntata Nessun eliminato ma tre coppie a rischio nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda sabato 16 novembre su Rai1. Al primo posto in classifica saldamente Federica Nargi con Luca Favilla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2024, andata in onda sabato 16 novembre su Rai1, sono stati eliminati. Al primo posto in classifica Federica Nargi e Luca Favilla. In ultima posizione: Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Tre coppie allo spareggio. La serata è stata condotta da Milly Carlucci con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith in giuria. Ballerini per una notte Massimiliano Gallo e Elettra Lamborghini.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 16 novembre

Dopo l'eliminazione di Furkan Palali e Erika Martinelli nella scorsa puntata, nell'appuntamento di Ballando con le Stelle del 16 novembre non c'è stato nessun eliminato. La puntata si è protratta fino all'1.30 della notte e per quanto riguarda l'eliminazione bisognerà attendere la prossima settimana. Le coppie al ballottaggio per l'eliminazione sono tre: Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina; Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti; Sonia Bruganelli – Carlo Aloia.

La classifica dell'ottava puntata

Ecco la classifica finale dell'ottava puntata di Ballando con le stelle. Le posizioni sono date dalla somma dei voti assegnati dalla giuria e dal televoto del pubblico, a cui si aggiunge il tesoretto. Alberto Matano lo ha dato alla coppia composta da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli , mentre Rossella Erra ha scelto Federica Pellegrini e Angelo Madonia, rispettivamente 30 punti a testa. Vediamo la classifica completa della puntata del 16 novembre:

Federica Nargi – Luca Favilla 80 punti Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli 74 punti Federica Pellegrini – Angelo Madonia 69 punti Bianca Guaccero – Giovanni Pernice 67 punti Massimiliano Ossini – Veera Kinnunen 54 punti Tommaso Marini – Sophia Berto 46 punti Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina 30 punti Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti 29 punti Sonia Bruganelli – Carlo Aloia 21 punti