La finale di Tu sì que vales 2024: i nomi dei finalisti, il montepremi del vincitore e come votare da casa La finale di Tu sì que vales 2024 va in onda stasera, sabato 16 novembre, alle ore 21:30 su Canale5. Il pubblico, tramite il televoto, decreterà il vincitore tra i 16 concorrenti.

A cura di Daniela Seclì

I conduttori Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara

Stasera, sabato 16 novembre, andrà in onda su Canale5 la finale di Tu sì que vales 2024. Sedici concorrenti si contenderanno la vittoria del programma condotto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Stasera verrà decretato anche il vincitore della Scuderia di Gerry Scotti. Il pubblico potrà votare il vincitore da casa.

La finale di Tu si que vales: chi sono i finalisti e la scuderia di Gerry Scotti

La Scuderia di Gerry Scotti

Tra i finalisti di Tu sì que vales 2024 ci sono comici, acrobati, ballerini, atleti esperti in arti marziali. A contendersi la vittoria saranno:

Les Expires (comici);

Hakuna Matata (acrobati);

Emanuele Condoleo (strongman);

Matteo Fraziano (artista delle ombre cinesi);

Colombia Salsa Style (ballerini);

Marceau Bidal (acrobata);

Vlad e Sergey (pole dancer);

Duo Sebas e Sonia (acrobati);

Ssaulabi (arti marziali);

Ruben e Ivan (parkour).

I tre finalisti della scuderia di Gerry Scotti:

Domenico;

Francesco;

Vincenzo.

Il televoto per scegliere il vincitore: numeri e costi

Sabrina Ferilli, voce del popolo

A scegliere il vincitore non sarà la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, ma il pubblico da casa, tramite il televoto. Sarà possibile esprimere la propria preferenza in diversi modi:

inviando un sms al numero 477.000.4 (costo massimo per SMS 0,1613€ iva inclusa a seconda dell’operatore);

tramite il sito www.wittytv.it;

tramite l'app di Wittytv;

tramite l'app di Mediaset Infinity.

Basterà indicare il codice e il nome dell'artista scelto.

Qual è il montepremi per il vincitore

La giuria composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti

Il vincitore si porterà a casa un ricchissimo montepremi. Il concorrente o i concorrenti in grado di convincere il pubblico da casa, si aggiudicheranno ben 100mila euro in gettoni d'oro. Non resta che attendere di assistere alla finale di Tu sì que vales 2024 che andrà in onda sabato 16 novembre alle ore 21:30 su Canale5.