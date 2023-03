Matteo Diamante ha lasciato la casa del GfVip: “Grazie a Nikita ho imparato come non rovinare tutto” Nella trentottesima puntata del Grande Fratello Vip, Matteo Diamante ha lasciato la casa: era entrato come ex di Nikita Pelizon.

Matteo Diamante era nella casa del Grande Fratello Vip da tempo. Nella trentottesima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, però, Andrea Diamante ha lasciato la casa. Non era in gioco, ovviamente. Il suo ingresso, infatti, era in qualità di ex di Nikita Pelizon e il fatto di essere entrato nella casa è stato utile per entrambi, perché i due in qualche modo si sono riavvicinati dopo non essersi parlati da dicembre, come confermato da entrambi. Purtroppo, Alfonso Signorini dà loro il verdetto: Diamante, che era l'ultimo degli ex entrati nella casa, ha dovuto abbandonare il gioco.

Le parole di Nikita Pelizon all'addio di Matteo Diamante

Le parole di Nikita Pelizon all'addio di Matteo Diamante sono state molto sincere e aperte. Alfonso Signorini le ha permesso di tracciare un bilancio che, per la ragazza, è stato molto positivo. C'erano delle cose che non si erano detti e che alla fine sono riusciti a chiarire: "Abbiamo messo da parte vecchi rancori, l'orgoglio e siamo stati più maturi. Di certo, questa esperienza ci ha fatto bene".

Le parole di Matteo Diamante

Matteo Diamante ha confermato di avere ancora un'attrazione per Nikita Pelizon, ma anche stabilito che adesso si sente pronto ad affrontare una relazione futura perché ha chiuso certi conti che in qualche modo erano ancora aperti.

Venendo qua ho scoperto che tra ex fidanzati si può comunque rimanere amici ed è un bellissimo rapporto. Grazie a lei ho scoperto di essere pronto a innamorarmi e ad aprirmi a una nuova relazione. La conserverò sempre nel mio cuore. Grazie a lei ho imparato tutte le cose da non fare per rovinare una relazione.

Alla fine, i due si lasciano andare con un lungo abbraccio. Lei accompagna lui fino alla porta rossa, un bacio per salutarsi e fine della storia.